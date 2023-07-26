Kayserispor’un yeni isim sponsoru: Mondihome

"Kayseri’yi futbolda başarıyla temsil eden Kayserispor ile Mondihome adını birleştirmekten gurur duyuyoruz’ şeklinde açıklama yapan Mondihome Genel Müdürü Özkan Yıldırım, ‘Oluşturduğumuz sinerjinin futbol camiasına hayırlı olmasını ve çok değerli yeteneklerin bulunduğu Mondihome Kayserispor’a galibiyetlerle dolu bir sezon getirmesini diliyoruz. Kazanan her zaman Mondihome Kayserispor olsun." dedi.