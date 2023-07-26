Kayserispor’un yeni isim sponsoru: Mondihome

Erciyes Anadolu Holding’in mobilya sektöründeki genç ve dinamik markası Mondihome, yeni sezonda Süper Lig’de mücadele edecek olan Kayserispor’a isim sponsoru oldu.

Kayserispor’un yeni isim sponsoru: Mondihome

Kayseri’nin iki önemli değeri spor çatısı altında buluştu.  
 
2023-2024 sezonunu kapsayan sponsorluk anlaşması, ligin başlamasına kısa bir süre kala Erciyes Anadolu Holding CEO’su Doç. Dr. Alpaslan Baki Ertekin tarafından açıklandı.  

Kayserispor’un yeni isim sponsoru: Mondihome - 1

"Kayseri’yi futbolda başarıyla temsil eden Kayserispor ile Mondihome adını birleştirmekten gurur duyuyoruz’ şeklinde açıklama yapan Mondihome Genel Müdürü Özkan Yıldırım, ‘Oluşturduğumuz sinerjinin futbol camiasına hayırlı olmasını ve çok değerli yeteneklerin bulunduğu Mondihome Kayserispor’a galibiyetlerle dolu bir sezon getirmesini diliyoruz. Kazanan her zaman Mondihome Kayserispor olsun." dedi. 

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