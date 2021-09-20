Kazlıçeşme-Sirkeci Kentsel Ulaşım ve Reakreasyon Odaklı Dönüşüm Projesi'nin tanıtımı yapıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sirkeci Garı'nda gerçekleştirilen Kazlıçeşme-Sirkeci Kentsel Ulaşım ve Reakreasyon Odaklı Dönüşüm Projesi'nin tanıtımına katıldı.

Burada konuşan Karaismailoğlu, İstanbul'a önemli bir eser daha kazandırmanın mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını ifade ederek, İstanbul'a ne yapılırsa yapılsın az kalacağını söyledi.



Karaismailoğlu, bugün İstanbul için çok önemli olan, tarihe sahip çıkan, çevreye ve insana duyarlı bir proje başlatmanın haklı gururunu yaşadıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:



"Tarihi güzellikleri ve turistik cazibesiyle mega kentimizin merkezi Sirkeci'deyiz. Burası emeğe, üretime, alın terine ev sahipliği yapar. İstanbullular için de, yabancı misafirlerimiz için de bir kesişim ve buluşma noktasıdır. Fatih Sultan Mehmed Han'ın bizlere emanetidir, Tarihi Yarımada, Sur İçi... Bu nedenle biz de Kazlıçeşme-Sirkeci Raylı Sistem Hattı'nı bir ulaşım projesi olmasının çok ötesinde planladık. Gezinti, bisiklet ve e-scoter parkurları ile, ekonomik, sosyokültürel faaliyetlerin yapılacağı alanlarla, aynı zamanda turistik cazibesini daha da artırarak İstanbul'a, İstanbullulara nefes aldıracak bir proje haline getirdik.



7 HATTA RAYLI SİSTEM



Adil Karaismailoğlu, 2003 yılından itibaren demiryolu yatırımlarına da öncelik verdiklerini, ilk iş olarak, mevcut demiryolu ağlarının tamamını yenilediklerini söyledi.



Demiryolu uzunluğunu 12 bin 803 kilometreye çıkardıklarını bildiren Karaismailoğlu, halen 3 bin 500 kilometre yeni demiryolu inşaatının da devam ettiğini aktardı.



Karaismailoğlu, 2003 yılından bu yana sinyalli demiryolu hat uzunluğunu yüzde 172, elektrikli hat uzunluğunu da yüzde 180 oranında artırdıklarını belirttti.

İstanbul'un yanında, Bursa, Ankara, Kocaeli, Konya, Kayseri ve Gaziantep'te, 14 ayrı hatta 185 kilometrelik raylı sistemin yapımına devam ettiklerini bildiren Karaismailoğlu, devamla şunları kaydetti:



"İstanbul'da da 7 hatta raylı sistem yapım çalışmalarımız yoğun bir şekilde sürüyor. Bunlar; Gayrettepe-Kağıthane-Eyüp-İstanbul Havalimanı metrosu, Küçükçekmece Halkalı-Başakşehir-Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metrosu, Pendik-Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı metrosu, Bakırköy (İDO)-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar (Kirazlı) metrosu, Başakşehir-Çam Sakura Hastanesi-Kayaşehir metrosu, Altunizade-Ferah Mahallesi-Çamlıca metrosu ve bugün lansmanını yaptığımız Kazlıçeşme - Sirkeci Kentsel Ulaşım ve Rekreasyon Projesi'dir. Bu 7 projenin toplam uzunluğu 103,3 kilometredir.



Muhalefetin ne dediğine kulak asmadan, polemiğe girmeden, eser siyasetimizden ödün vermeden milletimiz için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Projelerimiz tamamlandığında, İstanbul'un raylı sistem uzunluğu 354,3 kilometreye yükselecek. İstanbul'un ve İstanbulluların sorunlarına çare olmak üzere enerjimizi harcamaya devam edeceğiz.

Üstlerine vazife olan işleri yapmayıp, yapımı devam eden metro inşaatı üzerine hafriyat dökenlerin emek hırsızlığına da asla müsaade etmeyeceğiz. Bu zihniyetin en iyi yaptığı şey karşı çıkmak. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne, Marmaray'a, Avrasya Tüneli'ne, İstanbul Havalimanı'na, Osmangazi Köprüsü'ne 'istemeyiz' dediler. İzmir Otoyolu'na, Kuzey Marmara Otoyolu'na ve tabii 1915 Çanakkale Köprüsü'ne de karşı çıktılar."



"ÜLKEMİZİN DEMİRYOLU AĞINI ÖRMEYE DEVAM EDİYORUZ"



Adil Karaismailoğlu, AK Parti hükümetleri döneminde ulaşım ve haberleşmeye yapılan yatırımlar içinde demiryollarının en çok yatırımın yapıldığı ikinci ulaşım modu olduğunu belirterek, bugün itibarıyla da demiryolunun, en çok yatırımın yapıldığı birinci ulaşım modu konumunda bulunduğunu kaydetti.



Bunu yaparken de demiryollarının ihtiyacı olan tüm makine ve ekipmanları yerli ve milli kaynaklarla Türkiye'de ürettiklerini aktaran Karaismailoğlu, şunları söyledi:



"Jeopolitik konumumuzun sağladığı avantajla, Doğu-Batı hattı, İpek Demiryolu, Orta Koridor üzerinde yük ve yolcu taşımacılığında bölgesinde lider ülke konumundayız. Pekin'den Londra'ya uzanan demiryolu hattında ülkemizi avantajlı bir geçiş noktası olarak ön planda tutacak çabaları sarf ediyoruz. İstanbul'a Marmaray demiryolu geçişi ile de bu hattın altın halkasını taktık.



Dünyanın en önemli projelerinden biri olan Marmaray ile iki kıtayı birbirine deniz altından bağladık. Böylece İstanbul'da toplu ulaşım sorununa büyük bir çare olan, en son teknoloji ile inşa edilen, dünyanın en özgün ve en önemli kent içi ulaşım projelerinden bir olan Marmaray'ı 2013 yılında İstanbulluların ve tüm Türkiye'nin hizmetine sunduk. Onlar 'İstemeyiz, yapamazlar' dedi, biz tabii ki yaptık. Böylece bugüne kadar Marmaray'ı kullanan yolcu sayısı 600 milyonu aştı. İlk yük treninin geçtiği 17 Nisan 2020'den bugüne dek 1.108 tren, 990 bin ton yükü Marmaray üzerinden taşıdı."

"PROJE İLE TOPLAMDA 786 MİLYON EURONUN ÜZERİNDE TASARRUF SAĞLAYACAĞIZ"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Kazlıçeşme-Sirkeci Kentsel Ulaşım ve Rekreasyon Odaklı Dönüşüm Projesi hakkında da bilgi verdi.



Projenin Kazlıçeşme-Sirkeci arasında atıl bulunan 8,5 kilometrelik bir raylı sistem hattının, yaya odaklı, çevreye duyarlı bir şekilde yeniden canlandırılması çalışması olduğunu belirten Karaismailoğlu, şunları kaydetti:



"Projemiz, 74 bin metrekarelik yeni yeşil alanı ile, 7,5 kilometrelik bisiklet ve 6,5 kilometrelik yaya yolu ile, 10 bin 120 metrekarelik meydan ve rekreasyon alanları ve 6 bin metrekarelik kapalı sosyal ve kültürel alanı ile İstanbul'umuzun değerine değer katacak çok önemli bir proje. Bunun yanında projemizde 27 adet sanat yapısı, 9 adet yaya ve 12 adet kara yolu geçidi ile, 3 adet yaya ve 1 adet de kara yolu üst geçidi bulunmaktadır. Kısa bir tanımla projemiz, Kazlıçeşme ile Sirkeci arasında 8 istasyonlu raylı sistem ve yaya odaklı yeni nesil bir ulaşım projesidir.



2023 yılının ilk çeyreğinde tamamlayarak İstanbulluların hizmetine sunmayı hedeflediğimiz bu projemiz ile ciddi ekonomik tasarruflar da sağlayacağız. Projenin tamamlanmasıyla birlikte 2023-2053 yılları arasındaki 30 yıllık süreçte, karayolu bakım ve işletme açısından 425 milyon euro, çevreye olan etkilerin azalmalarından dolayı 117 milyon euro ve zaman kazancı olarak da yaklaşık 243 milyon euro olmak üzere, toplamda 786 milyon euronun üzerinde tasarruf sağlayacağız."



Bakan Karaismailoğlu, hesaplanabilir tasarruf ve kazancın ötesinde İstanbulluların; rahat, emniyetli ve konforlu yolculuğun yanında nefes alabilecekleri, yeşil alanlar oluşturduklarını söyledi.



​​​​​Konuşmasının ardından Bakan Karaismailoğlu, projenin demo alanında incelemelerde bulundu.