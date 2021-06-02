KDV indiriminde süre uzatıldı

Konaklamadan yeme içmeye, işyeri kiralamadan bakım onarım işlerine kadar birçok alanda uygulanan KDV indirimleri, 2 ay daha sürecek. KDV indirimlerini 31 Temmuz'a kadar uzatan Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

NTV Haber 02.06.2021 - 09:15

KDV indiriminde süre uzatıldı

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SON DAKİKA: Mevduatta stopaj indirimi devam edecek

SON DAKİKA: Mevduatta stopaj indirimi devam edecek

Pandemi tedbirleri kapsamında 2020 yılı temmuz ayından itibaren bazı sektörlerde 7 ile 10 puanlık KDV indirimleri uygulanıyor. KDV indirimlerinin geçerlilik süresi, 31 Mayıs'ta sona ermişti.

Sektörlerden süre uzatımı talebi gelirken, KDV indirimlerini iki ay daha geçerli kılan Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 31 Temmuz'a kadar geçerli olacak şekilde KDV ve stopaj indiriminde süre uzatıldı.

Karara göre, kira stopaj oranı, temmuz sonuna kadar yüzde 20 yerine yüzde 10 olarak uygulanacak.

İşyeri kiralama hizmetlerinde KDV, yüzde 18 yerine yüzde 8 olacak. Konaklama ve yeme içme hizmetlerinde ise KDV oranı yüzde 8 yerine yüzde 1 olarak uygulanacak.

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