Sürdürülebilir çevre duyarlılığı kapsamında plastik ambalaj atığını azaltmak ve israfı önlemek için artık "kendi kabınla alışveriş" dönemi başladı. Müşteriler market alışverişlerinde ambalajlı ürünler yerine sahip oldukları kaplarını götürerek istedikleri ya da ihtiyaçları kadar ürün satın alabilecek.

Son yıllarda tüketim kültürüne bağlı olarak günden güne artan ve çevre kirliliğinde baş rolü oynayan etken plastik kullanımı ve oluşturduğu atık miktarı. Global düzeyde her ne kadar önlemler alınsa bile plastik atık seviyesi istenilen düzeylere inmedi. Bu kapsamda geçtiğimiz yıllarda Türkiye de alışverişlerde büyük bir çevre kirliliğine yol açan market poşetlerini ücretlendirmeye gitti. CarrefourSA da plastik ambalaj kullanımını azaltmak ve israfın önüne geçmek amacıyla "kendi kabınla alışveriş" dönemini başlattı.



AMBALAJ ATIĞI VE GIDA İSRAFININ ÖNÜNE GEÇİLECEK



Proje ile müşterilere, evlerinde kullandıkları kaplar veya torbalar ile kuru gıda, taze sebze-meyve, kasap, baharat, kuruyemiş, şarküteri ve unlu mamul reyonlarından alışveriş seçeneği sunuluyor. Bu sayede sadece ambalaj atığının önüne geçilmesinin yanı sıra önceden belli gramajlarda paketlenmiş ürünler yerine tüketicinin kendi ihtiyacı kadarını almasıyla da gıda israfının önüne geçilmesi hedefleniyor.



Vatandaşlar, ister kese kağıdı ister eskilerin kullandığı alışveriş torbaları isterlerse evde o ürüne dair kullandıkları kavanoz ya da kaplarla gelip alışveriş yapabiliyorlar. Eğer darası alınması gereken bir kap ile geliyorlarsa tartılarda darasını alıp ürünlerini içine koyabiliyorlar. Böylelikle ambalajlardan oluşan büyük plastik atığı önlenmiş oluyor.

Uygulama meyve-sebze, kasap, şarküteri, unlu mamuller, kuru gıda, kuruyemiş ve baharat reyonlarında uygulanıyor.

Proje şimdilik marketin 33 şubesinde uygulanıyor. Buna rağmen 4 ayda 7.6 ton plastik atığın önüne geçilmiş oldu.



Uygulamanın zamanla tüm market şubelerine yayılması hedefleniyor.

