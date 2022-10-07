Kıbrıs uluslararası yatırımcıların odağında

Gayrimenkul yatırımı uzun yıllardır en çok tercih edilen yatırımlardan biri olsa da ev almak isteyenleri bekleyen uzun araştırma süreci, bu önemli kararın belirsiz bir tarihe ertelenmesine neden olabiliyor. Özellikle yurt dışında gayrimenkul yatırımı yapmayı düşünenler için doğru yer ve koşulları bir arada bulmak oldukça zorken, bir de öne çıkan ülkelerdeki koşulların yatırımcılar tarafından oldukça titiz bir şekilde incelenmesi gerekiyor.

Forbes Dergisi, 2021’de yapılan “Live and invest overseas (Yurt dışında yaşa ve yatırım yap)” anketinin sonuçlarını yayınladığı makalesinde, KKTC’nin (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti) İskele bölgesini, gayrimenkul yatırımı yapılabilecek ilk 5 kıyı ülkesi arasında 1. sırada gösterdi. Forbes, Kuzey Kıbrıs’ı gelişmiş turizm altyapısıyla güvenli ve misafirperver bir destinasyon olarak tanımladı.



İSKELE LONG BEACH BÖLGESİ BÜYÜK BİR YATIRIM POTANSİYELİNE SAHİP



Akdeniz iklimine sahip KKTC’de sıcaklıkların yıl boyunca belli bir seviyenin üzerinde seyrettiğinin, yıllık ortalama sıcaklığın 19 derece olduğunun altını çizen Kibristaneval.com Kurucusu Eyüp Derdiyok, son yıllarda birçok konut projesinin yer aldığı İskele’nin, yatırımcılar tarafından Kuzey Kıbrıs'ta en çok tercih edilen bölgelerden biri olarak öne çıkma nedenlerini şu sözlerle anlattı:

“Her geçen gün gelişmeye devam eden İskele bölgesi, konumunun ve manzarasının güzelliğiyle adada yatırımcıların en çok ilgisini çeken bölge. Temiz ve sakin ortamıyla huzurlu bir yaşam arayanlar için harika bir seçenek sunan Long Beach ise yalnızca büyük bir yatırım potansiyeli taşımakla kalmıyor, aynı zamanda uzun kumsalları, yürüyüş ve bisiklet parkurları, turistik tesisleri, eğlence mekanları, restoran ve kafeleri ile kaliteli bir yaşam standardı vaat ediyor. İskele Long Beach düşük peşinatlarla, faizsiz ve taksitli ev sahibi olunabiliyor.”



AMORTISMAN SÜRELERİ DİĞER ÜLKELERDEN DAHA KISA



Satın alınan gayrimenkulün kira gelirinin satın alma fiyatına eşit olma süresi anlamına gelen amortisman süresinin, gayrimenkul değeri yüksek bölgelerde 17 ila 25 yıl olarak ifade edildiğini söyleyen Eyüp Derdiyok, Kıbrıs'ta hem kira gelirinin hem de mülk değerinin artmasıyla amortisman sürelerinin 8 ila 12 yıl arasında değiştiğini söyleyerek "Bu durum yabancı yatırımcıların ilgisini çekiyor. KKTC’de satın aldığınız bir evi kiraya verdiğinizde, kira geliri ortalama 10 yılda ödediğiniz parayı size geri kazandırıyor. Çoğu Türk ve yabancı yatırımcı, yalnızca bu avantaja bakarak bile Kıbrıs'ı diğer ülkelere tercih ediyor” dedi.



KIBRIS’TA GAYRİMENKUL SATIN ALMA SÜREÇLERİ OLDUKÇA KOLAY



KKTC’deki gayrimenkul projelerinin satın alma sürecinin kolaylığına da değinen Kibristaneval.com Kurucusu Eyüp Derdiyok, bu sürecin KKTC vatandaşı olmayanlar için yerli yatırımcılardan çok da farklı olmadığını şöyle açıkladı:

“Kıbrıs vatandaşı olmasanız bile, KKTC'de ev sahibi olmanız mümkün. Satın alma süreçleri yerli yatırımcıların süreçleriyle oldukça benzer ve çok kolay. Kıbrıs'ta ev sahibi olmak için öncelikle satın almak istediğiniz eve ait peşinat tutarını ödeyip, sözleşmeyle birlikte resmi başvuruda bulunmanız gerekiyor. Bir avukata verdiğiniz vekaletname ile tüm süreci kolaylıkla yürütebilirsiniz. Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olmak isteyenlerin yerel emlak piyasasına ve mevzuatına hakim olan danışmanlarla çalışmasını tavsiye ediyoruz. Kibristaneval.com olarak, ilgi çekici bir gayrimenkul portföyünün yanında, gayrimenkul yatırımı sürecinin yatırımcılar nezdinde olabildiğince rahat ve hızlı sonuçlanması için gerekli tüm birikim ve deneyime sahip bir danışmanlık şirketiyiz. Yatırımcılarımızın yüksek potansiyelli bölgelerden ev sahibi olarak doğru bir yatırım yapmasına yardım olurken, 7/24 çalışan destek ekibimizle her zaman onların yanında oluyoruz.”