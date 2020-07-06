Kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu? (2020 temmuz-ocak)

Ocak-haziran döneminde 6 bin 730 lira olarak uygulanan kıdem tazminatı tavanı 1 Temmuz 2020 tarihinden geçerli olmak üzere 7 bin 117 TL’ye yükseldi.



Aynı işverene bağlı iş yerlerinde 10 yıl çalışan bir kişinin alabileceği maksimum kıdem tazminatı tutarı da 67 bin 300 liradan 71 bin 170 liraya yükseldi.

Tamamlayıcı emeklilik sistemi nedir?



Bu rakam 2020'nin temmuz-aralık döneminde geçerli olacak.

Kıdem tazminatı tavan turarı bir yıl içerisinde ocak-temmuz ve temmuz-aralıkolmak üzere iki kere değişiyor.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN KIDEM TAZMİNATI AÇIKLAMASI

