Kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu? (2020 temmuz-ocak)

Kıdem tazminatı tavanı 7 bin 117 liraya yükseldi. Rakam 2020 temmuz-ocak döneminde geçerli olacak.

ntv.com.tr 06.07.2020 - 10:36

Kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu? (2020 temmuz-ocak)

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Ocak-haziran döneminde 6 bin 730 lira olarak uygulanan kıdem tazminatı tavanı 1 Temmuz 2020 tarihinden geçerli olmak üzere 7 bin 117 TL’ye yükseldi.

Aynı işverene bağlı iş yerlerinde 10 yıl çalışan bir kişinin alabileceği maksimum kıdem tazminatı tutarı da 67 bin 300 liradan 71 bin 170 liraya yükseldi.

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Bu rakam 2020'nin temmuz-aralık döneminde geçerli olacak.

Kıdem tazminatı tavan turarı bir yıl içerisinde ocak-temmuz ve temmuz-aralıkolmak üzere iki kere değişiyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN KIDEM TAZMİNATI AÇIKLAMASI

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