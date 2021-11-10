"Kıdem tazminatında tavan 9 bin liranın üzerine çıkabilir"

TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç, "NTV'ye Sorun" programında çalışma hayatına ilişkin merak edilenleri yanıtladı.

Prof. Dr. Cem Kılıç'a yöneltilen sorular ve yanıtları şöyle;

Kıdem tazminatı hesabına fazla mesailer dahil mi? Tavan ne zaman değişecek?

"Öteden beri fazla mesai ödemeleri kıdem tazminatı hesabına dahil edilmiyor. Yargının da bu yönde kararları var. Bazen fazla mesai ücretleri kişinin sözleşmesi o ayki ücreti içerisinde gösteriliyor ve böyle devam ediyor. Bu durumda dahil ediliyor. Ancak belirli aralıklarla fazla mesai yapılmışsa dahil edilmiyor.

Kıdem tazminatı tavanı konusuna gelince, 2021 yılında temmuz ayından aralık sonuna kadar 8 bin 284 lira kıdem tazminatı tavanı var. Bu tavan şöyle belirleniyor; en yüksek derecede devlet memuruna Emekli Sandığı hükümleri çerçevesinde ödenen 1 yıllık ikramiye tutarının düzeyini geçemiyor. Bu da kıdem tazminatı tavanı oluyor. Enflasyondaki artış ve açıklanacak yeni rakamları göz önüne aldığımızda bu rakamın yeni yılda 9 bin liranın üzerine çıkabileceği öngörülüyor.

3600 ek gösterge konusunda bir gelişme var mı? Herkes mi alacak?



"Dün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin bu konuda açıklama yaptı. 3600 ek gösterge konusunda kimleri kapsayacak henüz net değil, Bakanlık bu konuda çalışıyor bunu Üçlü Danışma Kurulu'nun gündemine de getirecekler. Orada bir karara varılır.

Asgari ücret konusu da yaklaşıyor. Bu konuda da Bakanlık geçmiş yıllarda olmayan bir uygulamaya imza atıyor. Bir anket çalışması yapılacak, toplumun farklı kesimleriyle görüşülecek. Her şey aralık ayında netleşecek.

Emekli Sandığı mensubu kız çocuğu, vefat eden SSK emeklisi annesinin maaşını alır mı?

SSK, çalışan ya da emekli olmuş kız çocuğuna anne veya babası üzerinden yetim aylığı bağlamaz. Anne ya da baba Emekli Sandğı emeklisi ise o zaman alınabilir."