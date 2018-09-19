Kıdem tazminatının tavanı yüzde 8.65 artarak, 5 bin 434 lira 42 kuruşa çıkartıldı. Temmuz-aralık döneminde kıdem tazminatı alacak olanların hesaplamaları yeni rakam üzerinden yapılacak, böylece çalışanlar daha yüksek tazminat alabilecek. Hürriyet'ten Noyan Doğan kıdem tazminatı hesaplamayı anlttı.

Memurların taban aylıkları ve kamuda sözleşmeli çalıştırılan personelin ücret tavanı temmuz ayından itibaren yeniden belirlendi. Ayrıca yine sözleşmeli personelin tavan ve taban ücretleri de yılın ikinci yarısında yüzde 8.65 oranında arttırıldı. Bu değişikliklerle birlikte işçilere ödenecek kıdem tazminatının tavanı da arttırıldı. Buna göre, kıdem tazminatının tavanı 5.434,42 liraya çıkartıldı. Bu yılın ocak-temmuz döneminde tazminat tavanı 5.001,75 liraydı. Böylece yılın ikinci yarısında kıdem tazminatı için ödenecek tavan tutarı yüzde 8.65 arttırılmış oldu. Yani, çalışanlar yılın ikinci yarısında daha yüksek kıdem tazminatı alabilecekler. Temmuz-Ağustos ayında tazminatını alanlar eksiklerini tamamlayacak.Gelelim, çalışma hayatı ile ilgili en çok merak edilen konuların başında gelen kıdem tazminatının hangi hallerde alınabileceğine. Kıdem tazminatında birinci şart, işyerinde en az bir yıl çalışmış olmak. Bir yıldan az çalışanların hiçbir şart altında kıdem hakkı olmuyor. İkincisi, işveren tarafından işten çıkarılmış olmak. Emeklilik için gerekli süreyi ve prim ödeme gün sayısını doldurup emekli olanlar da tazminat alabiliyor. Altını bir kere daha çizeyim, kendi isteği ile istifa edenler tazminata hak kazanamıyor. Elbette istisnai durumlar var. Aşağıda istisnai durumları sıraladım:



Erkekler, askerlik nedeniyle işyerinden ayrılmaları halinde kıdem tazminatı almaya hak kazanırlar. Bunun için muvazzaf askerlik nedeniyle iş sözleşmesinin sonlandırılması gerekiyor.



Kadınlar, evlendikten sonra bir yıl içinde işinden kendi isteği ile ayrılırlarsa kıdem tazminatı almaya hak kazanırlar.



15 yıl sigortalılık süresini ve 3600 prim gün sayısını tamamlayan çalışanlar da kıdem tazminatı alabilirler. Ancak bu haktan sadece 8.9.1999 tarihinden ence sigortalı olanlar yararlanabiliyor.



KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIYOR?



Peki, kıdem tazminatı nasıl ve neye göre hesaplanıyor? İşveren, çalışana, her bir yıl için 30 günlük, yani bir aylık, giydirilmiş brüt ücret tutarında tazminat ödemek zorundadır. Giydirilmiş ücret demek; aylık brüt maaş, ikramiye, prim, yol yardımı, yakacak yardımı gibi ödemeleri içerir ve tazminat hesaplamasında bu ödemelerin tamamı hesaba katılır. Toplam kıdem tazminatı ise çalışanın son aldığı aylık giydirilmiş brüt ücretin, işyerinde çalışılan yılla çarpılması ile hesaplanır. Örnekle anlatayım. İşyerinde 10 yıldır çalışıyorsunuz ve aylık giydirilmiş brüt ücretiniz ise 2000 lira. Toplam 20 bin lira kıdem tazminatı alırsınız.





Kıdem tazminatını hesaplamada önemli bir kriter de Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın açıkladığı; senede iki kere revize edilen tazminat tavan tutarı. Çalışana ödenecek kıdem tazminatı, açıklanan bu tavanı geçemiyor. İşte, bu rakam, temmuz ayında revize edilerek 5.434,42 liraya çıkartıldı. Bu da şu anlama geliyor, bu yılın temmuz-aralık döneminde kıdem tazminatı alacak olanların hesaplamaları bu tavan üzerinden yapılacak. Tavan, özellikle yüksek maaş alanları ilgilendiriyor. Çalışan, 5.434,42 liranın üzerinde kaç para ücret alırsa alsın, kıdem tazminatı bu rakam üzerinden hesaplanıp, ödenir.

KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMA ÖRNEKLERİ



Örnek 1: Aylık giydirilmiş brüt maaşınız 2 bin 029 liraysa (bugünkü brüt asgari ücret) ve işyerinde 8 yıldır çalışıyorsanız, (8 x 2.029 TL) alacağınız tazminat tutarı 16 bin 236 liradır.



Örnek 2: Aylık giydirilmiş brüt maaşınız 6 bin liraysa ve 10 yıldır işyerinde çalışıyorsanız; maaşınız, bugünkü kıdem tazminatı tavanı olan 5 bin 434 liranın üzerinde olduğundan alabileceğiniz tazminat tutarı (5.434 x 10)= 54.334 lira olacaktır.

KIDEM TAZMİNATI HESABINDA PÜF NOKTALAR