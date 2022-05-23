Kira artışlarına 3 bakanlıktan ortak çalışma

Kiracılar ile ev sahipleri arasındaki zam anlaşmazlığı artan enflasyonla birlikte büyüyor. Pek çok ev sahibi yükselen konut kiraları nedeniyle kiracılarını evden çıkartmak ve yüksek fiyata yeni kiracı almak istiyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı kira artışları konusunda düzenleme için çalışma başlattı.

Son zamanlarda kiralardaki artışların ardından ev sahiplerinin düşük kira ödeyen kiracılarını evden çıkmaya zorlayarak konutlarını yüksek bedelden kiraya verdikleri tespit edildi.

Konut sahiplerinin kiracıları evden çıkartmak için icra yoluyla ihtarname gönderdikleri belirlendi.

﻿Son dönemde yaşanan kiralık ev sıkıntısı fırsatçılığı beraberinde getirirken, ev sahipleri eski kiracılarına "ya fiyatı artır ya da evden çık" baskısı yapıyor.

Kiralardaki artışlar ve ev sahiplerinin kiracıları çeşitli bahaneler ile evden çıkartmasını önlemek için hükümet harekete geçti.



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Hazine ve Maliye bakanlığı ile Adalet Bakanlığı kira artış oranları ve kiralama hükümleri ile ilgili yasal çalışma başlattı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da katıldığı bir televizyon programında bu çalışmayı doğrulayarak, “Bizim, Borçlar Kanunu'nda önemli hükümler var. Bu düzenlemeler hem kiracıları hem de ev sahiplerini gerçekten koruyor, her türlü değişime olumsuzluğa karşı da koruyor. Önemli olan burada yasanın tanıdığı bu imkanları kullanmaktan geçiyor'' dedi.

Mayıs ayında kira artış oranı yüzde 34,46 oldu ama çoğu ev sahibi bu rakamla yetinmiyor.

ÜÇ BAKANLIK ÇALIŞMA BAŞLATTI

Özellikle büyükşehirler daha çok yoğun olmak üzere bu konularda kiracıları zorlayan ev sahipleri olduğuna dair 'ciddi' haberler ile karşılaştığını söyleyen Bakan Bozdağ, ''Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız, Maliye Bakanı'yla ile beraber bir çalışma yapıyor. Adalet Bakanlığı olarak da biz de bu çalışmalara katkı veriyoruz'' diyerek 'fırsatçılığın' önüne geçebilmek için çalışma başlattıklarını doğruladı.

ÇALIŞMA SÜRÜYOR

Bozdağ, henüz çalışmanın bitmediğini üzerine çalıştıklarını da söylerek ''Şu kadarını ifade edebilirim, hem ev sahibinin hukukuhem de kiracının hukukunu koruyacak makul bir formül ortaya çıkarsa, biz bu formülle ilgili adım atabiliriz” diye konuştu.