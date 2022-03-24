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Kira beyannamesi son günü ne zaman? (Kimler, nasıl beyan verecek?)

İşyeri ve konutlarını kiraya verenlerin her yıl düzenli olarak verdikleri kira geliri her yıl mart ayında beyan ediliyor. Peki, kira beyannamesi için son gün ne zaman?

Haberler 24.03.2022 - 12:18

Kira beyannamesi son günü ne zaman? (Kimler, nasıl beyan verecek?)

Geçen yıl iş yeri ve meskeninden kira geliri elde edenler için beyan dönemi 31 Mart'ta sona eriyor. 

Her yıl olduğu gibi bu sene de 1 Mart’ta başlayan beyan döneminde kira gelirlerini beyan etmeyenler, eksik ve yanlış beyan verenler istisna oranından faydalanamıyor. Ayrıca bu kişilere usulsüzlük ve vergi cezası uygulanıyor.

BAŞVURULAR NEREDEN YAPILACAK?

Vatandaşlar internette 'www.gib.gov.tr' adresi üzerinden 'Hazır Beyan Sistemi'ne giriş yapıp kendileri için hazırlanmış beyanlarını onaylayarak veya üzerinde gerekli değişiklikleri yaparak hızlı ve kolay bir şekilde kira beyanlarını verebiliyor. 

İnternet kullanamayan veya vergi dairesine gidemeyen 60 yaş üstü mükellefler, okuma yazması olmayanlar ile engelli ve hastalar “444 0 189” numaralı İletişim Merkezi’nden yardım isteyebilecek.

Bu kimselere randevu sistemine göre Maliye Bakanlığından bir memur yardımcı olacak. Kira gelirlerinden kişiye tahakkuk eden vergiler mart ve temmuz aylarında iki eşit taksitte ödenebilecek.

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