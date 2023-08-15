Kira fiyatlarındaki artış vatandaşları ev satın almaya yönlendirdi

Konut fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle özellikle dar gelirli vatandaşların konut alabilmeleri giderek güçleşse de kanunlarla sunulan kolaylıklar ve kentsel dönüşüm projeleri, konut satışlarına yeniden ivme kazandırdı.

Öte yandan konut yatırımları geçtiğimiz dönemlerde düşük faiz, düşük döviz kuru gibi gerekçelerle daha kârlıydı. Bu yüzden devletin sosyal konut yapım destekleri, dar gelirli vatandaşlar açısından önemli bir fırsat kapısı oluşturuyor.



Peki vatandaşların konut satın almasını teşvik edebilecek uygulamalar nelerdir?



İnşaatların devlet tarafından görevlendirilecek uzman ekipler tarafından depreme dayanıklılık konusunda inşaat tamamlanana kadar denetlenmesi.



Her inşaat şirketinin kendisine danışmanlık yapmak üzere ilgili alandan bilim insanlarından oluşacak bir heyetten destek alması.



Yatırımcılar için alternatif ve kârlı yatırım alanlarının oluşturulması.



- Konuta yatırım yaparak rant elde etmek isteyen yatırımcıların ilgilerinin farklı yatırım alanlarına çekilmesi.



Konut alırken bu kriterlere dikkat edilmeli



Satılık konutların gün geçtikçe değer kazanması, özellikle son 2 yıldır kira fiyatlarının yükselmesine de yol açtı. Kira maliyetleriyle mücadele etmek istemeyen vatandaşlar ise çözümü konut satın almakta buldu. Gelin, ev almak isteyenlerin hangi kriterlere dikkat etmeleri gerektiğini birlikte inceleyelim.



Konut alırken dikkat edilecek kriterler şu şekilde sıralanıyor:



Deprem yönetmeliğine uygun olarak inşa edilmiş olması, deprem riski haritası.

Krediye uygun olup olmaması.

Konutun bulunduğu muhitin güvenilir olması.

Konutun kendisini amorti etme süresinin kârlı olması.

Kullanılan malzemelerin uzun ömürlü olması.

Uygun ödeme koşullarının bulunması.

İpotekli olup olmadığı.

Evin kira değerinin ölçülmesi ve bölgesinin gelişim yapısının incelenmesi.



Güvenilir inşaat şirketlerini tercih etmek gerekiyor



Ev sahibi olmak birçok kişinin hayali olsa da araştırma ve satın alma süreci sancılı ve karmaşık geçebiliyor. Vatandaşların ise herhangi bir mağduriyet yaşamamak adına Kamuran Akbay Şirketler Grubu gibi güvenilir kurumları tercih etmesi kritik bir önem taşıyor. Araştırma yaparken şirketin önceki projelerine ve müşterilerinin memnuniyet oranları incelemek, ipucu verebilir.