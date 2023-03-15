Kira gelir vergisi 2023: Kira beyannamesi ne zaman verilir, gelir vergisi nasıl hesaplanır?

Kira gelir beyannamesi ve kira gelir vergisi, mart ayının gelmesiyle birlikte mülk sahibi vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. Mülklerinden yıl boyunca elde ettiği gelirleri Maliye Bakanlığı'na beyan etmek zorunda olan vatandaşlar, kira beyannamesinin ne zaman ve nasıl verileceğini merak ediyor. Peki, kira gelir beyannamesi ne zaman, nasıl verilir? kira gelir vergisi nasıl hesaplanır?

Kira gelir vergisi 2023: Kira beyannamesi ne zaman verilir, gelir vergisi nasıl hesaplanır?

Mülk sahibi vatandaşlar tarafından, mart ayı kira gelir vergisinin nasıl hesaplanacağı ve kira beyannamesinin ne zaman yapılacağı araştırılıyor. İşte ayrıntılar.

KİRA GELİR BEYANNAMESİ NE ZAMAN VERİLİR?

geliri elde eden mülk sahipleri tarafından her yıl mart ayında Bakanlığı'na beyanname veriliyor.

Buna göre; Mükelleflerin, 1 Ocak-31 Aralık dönemine ait beyana tabi gayrimenkul sermaye iradı gelirleri için mart ayının 1'inci gününden 31 Mart son günün akşamına kadar beyannamelerini vermeleri gerekiyor.,

Beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisi Mart ve Temmuz aylarında olmak üzere iki eşit taksitte ödenir.

Kira gelir vergisi 2023: Kira beyannamesi ne zaman verilir, gelir vergisi nasıl hesaplanır? - 1

KİRA GELİR VERGİSİ NASIL HESAPLANIR?

Ödenmesi gereken vergi tutarı hesaplanırken öncelikle kira gelirleri toplamından istisnaya tabi olan kısımlar çıkarılır. Kalan kısım için yapılan giderler tespit edilerek matrahtan düşülür ve kalan kısmın girdiği dilimlere göre ödenmesi gereken gelir vergisi hesaplanır.

Yıllık beyanname verilmesi nedeniyle ek olarak bir de damga vergisi ödenmektedir.

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