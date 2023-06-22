Kirada yüzde 25 zam sınırlaması uzatıldı mı, ne zaman bitecek? Adalet Bakanı Tunç tarih verdi

Kirada yüzde 25 zam sınırlamasının uzatılıp uzatılmadığıyla ilgili haberler yakından takip ediliyor. Ev sahipleri tarafından yapılan fahiş kira artışlarının önüne geçilmesi için, Adalet Bakanlığı tarafından 1 Temmuz 2023 tarihine kadar kira zammı sınırlaması getirilmişti. Peki, kirada yüzde 25 zam sınırlaması uzatıldı mı?



KİRADA YÜZDE 25 ZAM SINIRLAMASI UZATILDI MI?



Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yaptığı açıklamayla birlikte, kira yüzde 25 zam sınırlamasının uzatılacağını açıkladı ve şunları söyledi;



"Kira artışına yüzde 25 sınırlama getiren düzenleme 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren bir yıl süre ile geçerli olacak. Meclis bayramdan sonra toplandığında düzenleme yasalaşacak."

Buna göre; Yeni yılda kirada yüzde 25 zam sınırlaması 1 Temmuz 2024 tarihine kadar devam edecek.