Kirada yüzde 25 zam sınırlaması uzatıldı mı, ne zaman bitecek? Adalet Bakanı Tunç tarih verdi

Kirada yüzde 25 zam sınırlamasıyla ilgili yeni gelişmeler yakından takip ediliyor. Hem ev sahibi hem de kiracıları ilgilendiren kira zammı sınırlamasıyla ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıklamada bulundu. Peki, kirada yüzde 25 zam sınırlaması uzatıldı mı, ne zaman bitecek?

Kirada yüzde 25 zam sınırlaması uzatıldı mı, ne zaman bitecek? Adalet Bakanı Tunç tarih verdi

Kirada yüzde 25 zam sınırlamasının uzatılıp uzatılmadığıyla ilgili haberler yakından takip ediliyor. Ev sahipleri tarafından yapılan fahiş kira artışlarının önüne geçilmesi için, tarafından 1 Temmuz 2023 tarihine kadar kira zammı sınırlaması getirilmişti. Peki, kirada yüzde 25 zam sınırlaması uzatıldı mı?

KİRADA YÜZDE 25 SINIRLAMASI UZATILDI MI?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yaptığı açıklamayla birlikte, kira yüzde 25 zam sınırlamasının uzatılacağını açıkladı ve şunları söyledi;

" artışına yüzde 25 sınırlama getiren düzenleme 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren bir yıl süre ile geçerli olacak. bayramdan sonra toplandığında düzenleme yasalaşacak."

Buna göre; Yeni yılda kirada yüzde 25 zam sınırlaması 1 Temmuz 2024 tarihine kadar devam edecek.

Kirada yüzde 25 zam sınırlaması uzatıldı mı, ne zaman bitecek? Adalet Bakanı Tunç tarih verdi - 1

KİRADA ZAM SINIRI SÜRESİ 1 TEMMUZ 2023'TE SONA ERİYORDU

kiralarını yüzde 25 ile sınırlayan düzenlemenin süresi 1 Temmuz’da sona eriyordu ancak bu süre bir yıl daha uzatıldı.

1 Temmuz 2024'e kadar kira tepit davaları, her beş yılı dolduran sözleşmeler için açılma hakkı bulunuyor ancak dava açılmadan önce arabulucuya gitmek zorunlu olacak.

Düzenleme 1 Temmuz 2024'e kadar devam edecek.

Bu tarihe kadar yenilenen kira sözleşmelerinde de yüzde 25'lik sınır uygulanmak zorunda ancak bu tedbir 5 yıl üzeri sözleşmeleri kapsamıyor.

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