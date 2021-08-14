Kiraya TÜFE üzeri zam yapılabilir mi?

Ev sahibinin kiraya TÜFE üzerinde zam yapmak için kiralamanın üzerinden 5 yıl geçmesi ve mahkeme kararı gerektiği bildirildi.

Yeni tip corona virüs salgını sürecinde inşaat sektörünün yavaşlamasıyla emlak piyasasında fiyat artışları yaşandı. Yoğun talep kira bedellerine de yansıdı.



Evini daha önceden kiraya veren ev sahipleri de kira bedellerinde artış istemeye başladı.

Kiraya veren ve kiracı arasındaki ilişkiler Borçlar Kanunu ile düzenlenirken, hükümler genel olarak kiracıyı koruyor.

Ve kira bedeli TÜFE'nin 12 aylık ortalamasından fazla artırılamıyor.



Ağustos ayı itibarıyla bu oran yüzde 15,15 olurken bu ay kira bedeli belirlemek isteyen ev sahipleri, TÜFE'deki 12 aylık artış oranı olan yüzde 15,15'i geçmemesi gerekiyor.



Ancak bu durumun bir istisnası bulunuyor. Ev sahipleri 5 yılda bir kira bedelinin rayiç bedel oranında hakim tarafından belirlenmesini isteme hakkı bulunuyor.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan TED Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şebnem Akipek, konut değerinin yıllar içinde metro, üniversite gibi yatırımlar nedeniyle artabildiğine işaret etti.

Akipek, "Ev sahibi dava açarsa, kira, TÜFE artış oranı, kiralananın durumu ve emsal kira bedellerine göre hakkaniyete uygun şekilde belirlenebilir. O bölge çok geliştiyse, hakim hakkaniyete uygun şekilde TÜFE üzerinde artış yapabiliyor ancak bu 5 yılda bir istenebilir. Söz konusu davalar sulh hukuk mahkemelerinde görülüyor" diye konuştu.