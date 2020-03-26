Kırgızistan, corona virüs nedeniyle IMF'den mali yardım istedi

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, IMF Kırgızistan Daimi Temsilcisi Tigryan Pogosyan'ı kabul etti.

Corona virüs (Covid-19) salgının ülke ekonomisi üzerindeki etkileri, riskleri ve sonuçlarının ele alındığı toplantıda, IMF'den mali yardım istendi.

Ceenbekov, Kırgızistan'ın yapısal reformlarının teşvik edilmesi ve ekonomisinin geliştirilmesinde sürekli destek sağlayan IMF ile iş birliğine büyük önem verdiklerini söyledi.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov, IMF'ye Covid-19'un daha fazla yayılmasını önlemek ve salgının olumsuz sonuçlarını hafifletmek amacıyla önleyici tedbirler almak için Kırgızistan'a bütçe desteği tahsis etmesini önerdi.

Pogosyan da IMF'nin Kırgızistan'a bütçe desteği sağlama konusunu hızla ele alacaklarını ifade etti.

Kırgızistan'ın acil finansman başvurusu yapan ilk ülkelerden biri olduğunu hatırlatan Pogosyan, IMF bünyesinde corona virüs yayılması nedeniyle ekonomik zarara uğramış ülkelere acil durum desteği sağlamaya yönelik çeşitli seçeneklerin görüşüldüğünü aktardı.

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