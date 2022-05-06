Kırmızı et üretimi 2021'de 2 milyon tona yaklaştı

Türkiye İstatistik Kurumu, 2020-2021 dönemine ilişkin kırmızı et üretim istatistiklerini açıkladı.



Buna göre, 2020'de 1 milyon 785 bin 952 ton olan kırmızı et üretimi, 2021'de yüzde 9,3 artarak 1 milyon 952 bin 38 ton olarak tahmin edildi.



Bir önceki yıla göre sığır eti üretimi yüzde 8,9 yükselerek 1 milyon 460 bin 719 ton, koyun eti üretimi yüzde 11,7 artarak 385 bin 933 ton, keçi eti üretimi yüzde 4,5 artarak 94 bin 555 ton, manda eti üretimi de yüzde 28,6 artarak 10 bin 831 ton olarak hesaplandı.

