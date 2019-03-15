BMC Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak, "Kirpi' diye dünya markası olan bir aracı üretiyoruz ordumuza. Kirpiyi diğer bütün ordular da istiyor, onları sıraya koyduk. Bazı ülkeler istiyorlar, onlara 2020, 2022'ye tarih veriyoruz" dedi.



Siirt Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü (İŞKUR), Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Siirt Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) iş birliğinde "Burası Siirt Burada İş Var" sloganıyla başlatılan "İstihdam Seferberliği" toplantısı Siirt Üniversitesi Merkez Yerleşkesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.



Toplantıda konuşan BMC Yönetim Kurulu Başkanı Sancak, Türkiye'nin savunma sanayisinde çok önemli noktalara geldiğini söyledi.



Kirpi'yi üretme aşamasında bin 200 şirketle çalıştıklarını aktaran Sancak, bu araca yoğun talep olduğunu anlattı.



Türk ordusuna ürettikleri Kirpi'nin önemine değinen Sancak, şunları kaydetti:



" 'Kirpi' diye dünya markası olan bir aracı üretiyoruz ordumuza. Kirpiyi bütün ordular da istiyor, onları sıraya koyduk. Bazı ülkeler istiyorlar, onlara 2020, 2022'ye tarih veriyoruz. Çünkü ordumuzun istekleri ve ihtiyaçları acildir. Kirpi 6 bin parçadan oluşuyor, 6 bin parçanın 5 bin 200'ünü KOBİ'lerden, tedarikçilerimizden temin ediyoruz. Sadece kirpide bizimle beraber çalışan bin 200 tane şirket var. Onlarla ortak çalışıyoruz. Yani Kirpi ortaya çıktığı zaman onun yüzde 30'u BMC'nindir. Yüzde 70'i paydaşlarımızındır, Bursalı, Çorumlu, Kayserili sanayicinindir. Onlarla beraber üretiyoruz, onları da yetiştiriyoruz."

