Kırtasiyecilerin gözü eylülde: İstanbul'da 300 kırtasiye kapandı

Ayşe Çınar / Ntv.com.tr

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs pandemisi nedeniyle, birçok ülkede okullar kapatıldı, öğrenciler uzaktan eğitim görmeye başladı. Türkiye'de de bir yılı aşkın süredir öğrenciler evden eğitimlerine devam ediyor. Bu süreç içerisinde kırtasiye ürünlerine olan ihtiyaç ve talep azalınca esnaf zarara uğradı.

İstanbul İstatistik Ofisinin yayınladığı 'İstanbul’da Pandemi Döneminde Mahalle Esnafı Araştırması'na göre pandemi döneminde kırtasiyelerin günlük müşteri sayısı yüzde 76 azalırken ortalama gelirleri de yüzde 64 oranında düştü.

İstanbul Kırtasiyeciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yavuz Tekçe, kırtasiyecilerin yaşadığı bu zorlu süreci Ntv.com.tr'ye anlattı.

Bu süreçte kırtasiyecilerin büyük ekonomik problemler yaşadığının altını çizen Tekçe, "Bizim odamıza bağlı 300 esnaf dükkanını kapattı. Hala her ay kapatmalar oluyor. Bazı esnaflarımız da çözüm olarak ellerinde kalan malzemeleri e-ticaret siteleri üzerinden satmaya başladı. Esnafın ayakta kalması lazım ki ekonomi dönsün" değerlendirmesinde bulundu.

HOBİ MALZEMELERİNE OLAN İLGİ ARTTI



Araştırma sonuçlarına göre kırtasiyecilerin yüzde 35,7'si pandemi döneminde hobi malzemeleri, puzzle ve kutu oyunları gibi ürünlere daha fazla talep olduğunu söyledi. Ancak bu ürünlerin satışlarının uzun vadede esnafa çok katkısı olmadığını kaydeden Yavuz Tekçe, "Salgının ilk başladığı dönemde genellikle kutu oyunları, çocukların evde kullanabileceği hobi malzemeleri gibi ürünler satıyorduk. Ancak sonra bunların satışları da azaldı" ifadelerini kullandı.

Kira, fatura, işçi ücreti gibi sabit işletme giderlerini karşılamakta sıkıntı yaşadığını söyleyen kırtasiyeciler, bu dönemde en büyük iki zorluğun uzaktan eğitim sebebiyle 'kırtasiye ihtiyaçlarının azalması' ve 'zincir marketlerin kırtasiye ürünü satışı yapması' olduğunu belirtti.

"GIDA RUHSATLARINA RAĞMEN KIRTASİYE ÜRÜNÜ SATIYORLAR"



Marketlerin kırtasiye ürünü satmasının büyük bir problem yarattığını söyleyen Tekçe, "Büyük marketlerin sadece gıda ruhsatları olmasına rağmen kırtasiye ürünleri satıyorlar. Biz bu konuyla ilgili Ticaret Bakanlığı'na dilekçe verdik. Bunun önüne geçilmesini istiyoruz. E-ticareti kullanan velilerde birçok ürünü oradan alıyor. O da esnaf için ayrı bir rakip oldu" dedi.



Raporda, kırtasiyelerin pandemi öncesinde günlük müşteri sayısının ortalama 85 kişi olduğunu belirtirken pandemi sürecinde günlük müşteri sayısının yüzde 76 azalarak 20 kişiye gerilediği ifade edildi. Tekçe, bu süreçte birçok ürünün ellerinde kaldığını, esnafın genellikle fotokopi gibi basit işlerle günü geçirdiğini söyledi.



Kademeli normalleşme süreciyle birlikte bazı sınıfların yüz yüze eğitime başlamasının da şimdilik bir yararı olmadığını belirten Tekçe, "En fazla yüzde 10 fark getirdi. Bir de artık iş bilgisi, resim dersi gibi uygulamalı dersler olmadığı için bunlar için olan malzemeleri de satamıyoruz. Ben de artık esnaflarımıza müşteri beklemeyin diyorum. Eylül ayına hazırlanıyoruz" açıklamasında bulundu.

ayse.cinar@ntv.com.tr