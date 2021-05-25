Kış sofralarının vazgeçilmezi turşu, pandemi nedeniyle yazın da talep görüyor

Dünyayı etkileyen corona virüs nedeniyle geçtiğimiz yıl turşu satışlarında büyük yükselme yaşandı.

Uzmanlara göre; insan bağışıklığının güçlendirmede olumlu role sahip turşunun satışları, normalde kış aylarına zirve yaparken yaz aylarında azalma bekleniyor. Ancak bu sene devam eden pandemi sebebiyle yaz aylarında da iyi talep gören turşu, satıcının yüzünü güldürüyor.

Pandeminin olmadığı yıllarda sezonun bitmesiyle beraber sadece yeni turşu kurmasıyla meşgul olan turşucular, bu sene dükkânlarda taleplere yetişmeye çalışıyor.



"TALEPLERE YETİŞEMİYORUZ"

Uzun yıllardır Eskişehir'de turşu dükkânları bulunduran Güray Atalay, turşunun yaz aylarındaki satışları hakkında konuştu. Atalay, "Bizim sezonumuz kışındır. Kış aylarında turşu daha çok satılıyor. Dolaysıyla normal satış sezonumuz bitti ve üretim sezonumuz başladı. Şu anda yeni turşuların üretimi devam ediyor.

Sarımsak, erik, yaprak gibi yeni mahsul ürünlerin turşularını yapıyorum. Bu sırada satışlarımız bir yandan devam ediyor. Taze çıkan ürünlerimizi getiriyoruz. Önceki yaz aylarında turşu satışlarımız durma noktasında geliyordu. Biz yeni turşu kurmakla meşgul oluyorduk. Ancak bu sene pandemi devam ettiği için, yaz ve havanın sıcak olmasına rağmen turşu satışlarımız pek etkilemedi. Çok hafif bir azalma var.

Vatandaşlar bağışıklığın güçlenmesi için bu sene yazın da turşu tüketiyor. Yaz aylarında olmamıza rağmen vatandaşlar lahana, pancar, salata ve sarımsak turşuya çok fazla talep gösteriyor. Sarımsak turşumuz hala o kadar satılıyor ki; zaman zaman taleplere yetişemiyoruz" dedi.



"YAZIN TURŞU SAKLAMAK FARKLI OLUR"

Yaz aylarında turşunun saklanması kış aylarına benzemediği söyleyen Atalay, yaz aylarında turşunun üzeri beyazlanmaması için muhakkak soğuk yere saklanması gerektiği belirtti.

Turşucu Atalay, “Biz müşterimize turşu vereceğimiz zaman yanında turşuyu koruyacak kadar suyu da veriyoruz. O verdiğimiz su turşuyu koruyor. Ancak şöyle bir şey var. Doğru olarak bilinen bir yanlış şöyle ki; vatandaşlar turşuyu dışarıda bırakıyorlar. Bu kış aylarında bir süreliğine turşuyu koruyabilir, ancak turşularımızın içerisinde herhangi bir koruyucu bulunmadığı için yaz aylarında üzeri beyazlama yapar.

Sıcak havada mutfakta veya yemek masasında bulundurmak yerine muhakkak soğuk bir yere, buzdolabına saklanması gerekiyor. Ama işte bu sıcakta bir gün bile dışarda dursa, mutfakta dursa direkt bembeyaz olur üzeri. Bu konuda vatandaşlarımızı uyarmak isterim" dedi.

ARŞİV: TURŞU İHRACATI REKORA KOŞUYOR