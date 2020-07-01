Kısa çalışma ödeneği işsizlik maaşını etkiler mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine toplantısında ardından alınan kararla kısa çalışma ödeneği 1 ay daha uzatıldı.



Prof. Dr. Cem Kılıç, corona virüs döneminde devreye giren kısa çalışma ödeneği hakkında merak edilenleri cevapladı.

KISA ÇALIŞMADA YENİ BAŞVURU YAPILACAK MI?



Cem Kılıç, kısa çalışma ödeneğinde yeni başvuruya gerek olmadığını belirtti. Konu hakkında, ‘’Bu cumhurbaşkanlığı kararında çok net, sistemden faydalananların otomatik olarak devamlılığı sağlanmış olacak’’ açıklamasında bulundu.



KISA ÇALIŞMA DÖNEMİ İŞSİZLİK SİGORTASINDAN DÜŞER Mİ?



Yapılan düzenleme ile birlikte Kılıç, soru hakkında, çalışma dönemi işsizlik sigortası döneminden düşmeyeceğini söyledi.



YILLIK İZİN SONRASI KISA ÇALIŞMA UYGULANIR MI?



Yıllık ücretli izin dönemiyle kısa çalışma dönemi iç içe geçemeyeceği belirten Cem Kılıç, ‘’Ayrı ayrı değerlendirilmesi gereken dönemlerdir. Bazı işletmelerimiz kısa çalışma döneminde yıllık ücretli izne göndermeyi de tercih ettiler’’ dedi. Ayrıca konu hakkında bu uygulamayı yanlış olarak değerlendirdi.



‘’Kısa çalışma ödeneğinin iptalleri olabilir’’ de dedi.



İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARI DEVAM EDECEK Mİ?



Bu dönemi özellikle takip ettiğini belirten Cem Kılıç, ‘’İŞKUR, bunları eksiksiz bir bir şekilde devam ettirdi. Bazı ilçelerde açılmadı. Her ilin belirli bir kotası var’’ dedi.



Kılıç ayrıca, stajyer ücretlerinin sigortası fonundan aktarıldığını da ekledi.

