Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitecek, uzatılacak mı?

Haziran ayının ortalarına gelinmesiyle kısa çalışma ödeneğinin hazirandan sonra devam edip etmeyeceği merak konusu. Pandemi süresince devlet tarafından iş yeri olumsuz etkilenen çalışanlara sağlanan kısa çalışma ödeneği uzatılacak mı?

ntv.com.tr 18.06.2021 - 11:52

Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitecek, uzatılacak mı?

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Kısa çalışma ödeneği kapsamında her ay belirli tarihlerde yapılan ödemelerde yeni bir uzatma kararı alınmazsa son ödemeler gerçekleştirilecek.

Geçtiğimiz aylarda birkaç kez uzatılan kısa çalışma ödeneği kapsamında devam eden işletmeler uygulamadan yararlanmıştı.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN BİTECEK, UZATILACAK MI?

Daha önce alınan kararlar ile uzatılan kısa çalışma ödeneği 31 Haziran 2021 tarihi itibariyle sona erecek. Haziran ayı ödemelerini ağustos ayında alacak olan çalışanlar yeni bir uzatma kararı gelmezse ağustosta son kez ödeme almış olacaklar.

Kısa çalışma ödeneğinin uzatılıp uzatılmayacağı ile ilgili kararın ise önümüzdeki günlerde gerçekleşecek olan Kabine Toplantısı'nda verilmesi bekleniyor.

İki aylık periyotlar halinde uzatılan kısa çalışma ödeneğinin aşılama çalışmalarının artması ve kısıtlamalarda hafifletmeye gidilmesi nedeniyle uzatılmayacağı düşünülüyor. Olası uzatma kararı gelmesi durumunda bunun kısıtlamaların devam edeceği sektörleri kapsaması bekleniyor.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE KADAR?

Günlük kısa çalışma ödeneği; sigortalının son on iki aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde 60’ıdır. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 150’sini geçemez.

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