Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak?

Salgından olumsuz etkilenen işletmeler için "kısa çalışma ödeneği" başvuruları sona erdi.

Kısa çalışma ödeneğine en çok başvuru yüzde 40 ile imalat sektöründen yapıldı. Bu sektörü yüzde 15 ile toptan ve perakende ticaret, yüzde 12 ile konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri, yüzde 6 ile eğitim sektörü takip etti, diğer sektörlerden başvurular da yüzde 27 oranında oldu.



Çalışan sayısına göre ise en çok başvuru yüzde 51,3 ile 3'ten az çalışanı olan firmalardan yapılırken ikinci sırada yüzde 28,3 ile 4-9 çalışanı, üçüncü sırada yüzde 10,8 ile 10-19 çalışanı, dördüncü sırada yüzde 6,4 ile 20-49 çalışanı, beşinci sırada yüzde 1,7 ile 50-99 çalışanı, son sırada ise yüzde 1,5 ile 100'den fazla çalışanı bulunan firmalar yer aldı.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Kısa çalışma ödeneği, çalışmadığı süreler için işçinin kendisine aylık olarak ödeniyor. Kısa çalışma ödeneği her ayın 5’inde PTT Bank aracılığı ile ödenecek.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEDİR?



İşsizlik Sigortası Kanunu'nda yer alan kısa çalışma ödeneği; istihdamın korunması amacıyla yürürlüğe sokulan bir uygulamadır. Zorlayıcı sebepler, bölgesel veya sektörel bir kriz sebebiyle iş yerlerindeki çalışma süresinin önemli ölçüde azalması veya durma noktasına gelmesi halinde, istihdamın korunabilmesi için yapılan bir ödeme olarak tanımlanan kısa çalışma ödeneği kapsamında, çalışılamayan süre boyunca işçilere ödeme yapılacak.



KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE KADAR?



Kısa çalışma ödeneği kapsamında son 12 ay boyunca asgari ücretli çalışanlar için bir yıllık prime esas kazançlarının aylık ortalaması kadar ödeme yapılacak.

CEM KILIÇ ANLATTI: KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNDEN FAYDALANMAK İÇİN NE YAPMAK GEREKİYOR?