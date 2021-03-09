Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? (2021 Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitiyor?)

Coronavirüs salgını sebebiyle vatandaşlara sağlanan destek paketleri ile ilgili açıklama İŞKUR'dan geldi.

Yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanının kararıyla; Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında başlatılan Nakdi Ücret Desteği ve Sözleşme Feshi Kısıtı 2 ay süreyle uzatıldı.

Öte yandan Kısa Çalışma Ödeneğinin uzatılıp uzatılmadığı hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.





KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ 2021 NE ZAMAN BİTİYOR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısa çalışma ödeneğinin mart ayıyla birlikte sona ereceğini duyurmuştu. Kısa çalışma ödeneğinde son gün 31 Mart 2021 olarak belirlendi.

ŞUBAT AYINA İLİŞKİN NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ ÖDEMELERİ BUGÜN YAPILACAK



İŞKUR'dan yapılan açıklamaya göre, Nakdi Ücret Desteği ödemeleri, 9 Mart’ta (bugün), destek paketinden faydalanan vatandaşların banka hesaplarına yatırılacak.



Sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olan vatandaşların ödemeleri ise PTT aracılığıyla gerçekleştirilecek.

TEDAVİSİ İÇİN 19 MİLYON TL GEREKİYOR (AİLESİ YARDIM KAMPANYASI BAŞLATTI)

