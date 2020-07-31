Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağı  bir ay daha uzatıldı

SON DAKİKA HABERİ: Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağı  bir ay daha uzatıldı, ödemeler Ağustos ayı sonuna kadar devam edecek.

31.07.2020 - 00:59

Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağı  bir ay daha uzatıldı

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Son dakika haberi! Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Fesih Kısıtı, Nakdi Ücret Desteği ve mevcut faydalananlar için Kısa Çalışma Ödeneği'ni 1 ay süreyle uzatıyoruz" dedi.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Normalleşme sürecinde istihdamı korumak için Sosyal Koruma Kalkanımız ile çalışan ve işverenlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Fesih Kısıtı, Nakdi Ücret Desteği ve mevcut faydalananlar için Kısa Çalışma Ödeneği'ni 1 ay süreyle uzatıyoruz" ifadelerini kullandı.

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