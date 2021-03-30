Kısa çalışmada son gün yarın

Covid-19 pandemisi dolayısıyla uygulanmaya başlanan kısa çalışma uygulaması bir yılını doldurdu. Uygulama yarın sona eriyor. Peki kısa çalışma ödeneğinden sonra işçi ve işverenin önündeki seçenekler nelerdir? İşçiyi neler bekliyor? İşveren hangi desteklerden yararlanabilecek? İşte ayrıntılar...

NTV Haber 30.03.2021 - 12:56

Kısa çalışmada son gün yarın

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Kısa çalışma ödeneğinin süresi 31 Mart’ta dolacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı çeşitli açıklamalarda son kez uzatma kararı aldıklarını belirtti. Bununla birlikte gerek iş dünyasından, gerekse sendikalardan kısa çalışmanın uzatılmasına yönelik talepler gelmeye devam ediyor.

Kısa çalışmanın sona ermesiyle işveren 1 Nisan’dan itibaren işçilerini ya normal çalışmaya geçirecek, ya da ücretsiz izne çıkartacak.

İşçilerini kısa çalışmadan normal çalışmaya geçiren işverene, geçen yıl ağustos ayında yürürlüğe giren kanun uyarınca işçi başına ayda 1341 TL’ye kadar normalleşme desteği sağlanacak.

Ücretsiz izne çıkartılan işçilere ise 1420 TL net nakdi ücret desteği ödeniyor.

ARŞİV: KISA ÇALIŞMADA SUİSTİMAL

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