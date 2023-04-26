Kısa pozisyon sıkıştırması (Short Squeeze) nedir, ne demek? Short Squeeze ne anlama gelir?

Short Squeeze yani kısa pozisyon sıkıştırması, fiyatta ani bir yükseliş olarak tanımlanabilir. Kısa pozisyon sıkıştırması yaşandığında, açığa satış yapanların çoğu “kapana kısılır” ve pozisyonlarını kapatma çabasıyla hızla çıkış yapmaya yönelir.



Kısa pozisyon sıkıştırmasının ne olduğunu anlamak istiyorsanız doğal olarak, öncelikle açığa satışın ne olduğunu anlamanız gerekir.



SHORT SQUEEZE NEDİR?



Kısa pozisyon sıkıştırması (Short Squeeze), açığa satış yapan birçok kişinin pozisyonlarını kapatmak zorunda kalması nedeniyle bir varlığın fiyatının hızla yükselmesi sonucunda ortaya çıkar.



Açığa satış yapanlar (kısa pozisyon sahipleri) bir varlığın fiyatının düşeceği beklentisiyle yatırım yapar. Bunun yerine fiyat yükselirse, kısa pozisyonların gerçekleşmemiş zararı artmaya başlar.



Fiyatlar yükseldikçe, açığa satış yapanlar pozisyonlarını kapatmak zorunda kalabilir. Bu kapanışlar, stop-loss’ların tetiklenmesi ya da likidasyonlar (marjin ve vadeli işlem sözleşmeleri için) nedeniyle olur. Bunun dışında, alım satım yapanlar daha büyük kayıplardan kaçınmak için pozisyonlarını manuel olarak da kapatabilir.



SHORT SQUEEZE NASIL ORTAYA ÇIKAR?



Kısa pozisyon sıkıştırması, alış baskısında ani bir artış olduğunda ortaya çıkar. Fakat kısa pozisyon sıkıştırmasını özellikle oynaklığı yüksek bir etkinlik haline getiren, kısa pozisyonları hemen kapatmaya yönelik (alış emirleri aracılığıyla) aniden ortaya çıkan telaştır.



Buna, birçok stop-loss emrinin önemli bir fiyat seviyesinde tetiklenmesi ve açığa satış yapan birçok kişinin pozisyonlarını aynı anda manuel olarak kapatması dahildir.



Kısa pozisyon sıkıştırması, kısa pozisyonların açılabileceği tüm finans piyasalarında görülebilir. Aynı zamanda, piyasada kısa pozisyon almaya yönelik seçeneklerin olmaması da büyük fiyat balonlarına neden olabilir.



En nihayetinde, bir varlığın fiyatının düşeceğine dair yatırım yapmanın iyi bir yolu yoksa bu varlığın fiyatı uzun bir süre boyunca yükselmeyi sürdürebilir. DÖVİZ TÜRÜ Satış Değişim % Saat