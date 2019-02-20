Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Aralık 2018 dönemine ilişkin kısa vadeli dış borç istatistikleri açıklandı.



Buna göre, kısa vadeli dış borç stoku, 2017 yıl sonuna kıyasla yüzde 2,9 azalarak 116,2 milyar dolara geriledi. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 15,3 azalarak 56,9 milyar dolar, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku ise yüzde 5,2 artarak 53,4 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. 2017 yıl sonunda kısa vadeli dış borç stoku 119,7 milyar dolar düzeyinde bulunuyordu.



Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2017 yıl sonuna göre yüzde 37,3 azalarak 11 milyar dolara geriledi. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 3,8 azalarak 18,8 milyar dolara, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 23,2 azalışla 13 milyar dolara indi. Ayrıca, yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları bir önceki yıl sonuna kıyasla yüzde 7 artarak 14 milyar dolara yükseldi.



Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2017 yıl sonuna göre yüzde 2 azalarak 39,9 milyar dolara geriledi.



BORÇ STOKUNUN YARISI DOLAR CİNSİNDEN



Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2017 yıl sonuna göre yüzde 1,7 artarak 22,5 milyar dolara, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 8,4 azalarak 87,8 milyar dolar oldu.



Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar 2017 yıl sonuna göre yüzde 17,6 azalarak 42,8 milyar dolar, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 9,5 artarak 72,8 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.



Bir önceki yıl sonunda 111 milyon dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları, yüzde 10,8 azalışla 2018'de 99 milyon dolara geriledi. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 492 milyon dolar oldu



Geçen yıl sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu yüzde 50'si dolar, yüzde 29,7'si euro, yüzde 14,9'u TL ve yüzde 5,4'ü diğer döviz cinslerinden oluştu.



Aynı dönemde orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 175 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu stokun 19,7 milyar dolarlık kısmı, Türkiye'de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu. Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 18,1, Merkez Bankasının yüzde 3,4, özel sektörün ise yüzde 78,5 paya sahip olduğu gözlendi.

