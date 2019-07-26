Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre eşdeğer kişi başına aylık ortalama tüketim harcaması 2018’de 2017 yılındaki 1,854 lira düzeyinden yüzde 17,6 artışla 2,181 liraya çıktığı tahmin edildi.



TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde hanehalklarının tüketim amaçlı yaptığı harcamalar içinde en yüksek payı yüzde 23.7 ile konut ve kira harcamaları alırken, ikinci sırayı yüzde 20.3 ile gıda ve alkolsüz içecekler aldı.



Toplam tüketim harcamalarında en düşük payı alan harcama grupları ise yüzde 2.2 ile sağlık ve yüzde 2.3 ile eğitim hizmetleri oldu.



Araştırma sonuçlarına göre, 2018 yılında gıda ve alkolsüz içecekler harcamalarının payı geçen yıla göre 0.6 puanlık artışla yüzde 19.7'den yüzde 20.3'e yükseldi.



TÜİK verilerine göre 2018’de; çeşitli mal ve hizmet harcamalarının payı yüzde 4.4'ten yüzde 4.9'a, haberleşme harcamalarının payı yüzde 3.4'ten yüzde 3.8'e, lokanta ve otel harcamalarının payı yüzde 6.2'den yüzde 6.5'e, mobilya ve ev eşyası harcamalarının payı yüzde 6.3'ten yüzde 6.5'e, eğlence ve kültür harcamalarının payı yüzde 2.7'den yüzde 2.9'a yükseldi.

Diğer yandan, 2018’de konut ve kira harcamalarının toplam harcamalardaki payı bir önceki yıla göre 1 puanlık düşüşle yüzde 24.7'den yüzde 23.7'ye gerilerken; alkollü içecek, sigara ve tütün harcamalarının payı yüzde 4.5'ten yüzde 4.0'e, ulaştırma harcamalarının payı yüzde 18.7'den yüzde 18.3'e, giyim ve ayakkabı harcamalarının payı yüzde 5.0'ten yüzde 4.8'e düştü.



Sağlık harcamalarının payı yüzde 2.2 ve eğitim hizmetleri harcamalarının payı ise yüzde 2.3 ile 2018 yılında değişmeyerek aynı kaldı.



DÜŞÜK GELİR GRUBUNDA EN ÇOK PAY KONUT VE KİRAYA



Gelire göre sıralı yüzde 20'lik gruplar itibarıyla tüketim harcamalarının 2018 yılındaki dağılımına bakıldığında; en düşük gelir grubu olan birinci yüzde 20'lik grupta yer alan hanehalkları; konut ve kira harcamalarına yüzde 31.4, gıda ve alkolsüz içecek harcamalarına yüzde 28.7, ulaştırma harcamalarına yüzde 9.3 ve mobilya ev eşyası harcamalarına yüzde 5.9 pay ayırdı.



En yüksek gelir grubu olan beşinci yüzde 20'lik grupta yer alan hanehalkları ise; ulaştırma harcamalarına yüzde 21.6, konut ve kira harcamalarına yüzde 20.3, gıda ve alkolsüz içecek harcamalarına yüzde 15.4, lokanta ve otel harcamalarına yüzde 7.8 pay ayırdı.