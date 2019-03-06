Prof. Dr. Faruk Bilir, NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen'in sorularını yanıtlıyor.

Bilir özetle şunları söyledi:

"Kimliği belirlenebilir her türlü bilgi kişisel veridir. Bize ulaştırması, bizi tanımlaması önemli.

Kişisel Verileri Koruma Kanunu, 7 Nisan 2016'da girdi. Kanunda bir takım temel ilkeler var. Amaçla sınırlı olmalı. Veri işleme belli bir şarta dayanmalı. Hukuka uygun olmalı. 8 tane veri işleme şartı var. En önemlisi açık rıza. Bu verilerin hangi amaç için kullanılacağının bilgilendirilmesi yapılmak zorunda.

Gereksiz veri işlenmemesi önemli. Kurum yayınlanmasını uygun gördüklerini internet sitesinde yayınlıyor. Amaç ilgili kişilerin veri ihlalinden dolayı mağdur olmamaları.

Teknoloji hayatımıza hızla girdi ama kullanımında kontrolün bizde olması gerekir. Kişisel verilerin bize özel olduğunu bilerek paylaşım yapmamız gerek. Sosyal medyada paylaştığımız bir fotoğraf amacı dışında kullanılamaz. Sosyal medya kuruluşları amacına uygun veri işlemeli.



