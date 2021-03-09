"Kız Kardeşim Projesi" 2021'de kadınları girişimciliğe hazırlayacak

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Coca-Cola Türkiye, kadın girişimcileri ve Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ortağı olan kadınları desteklemek amacıyla işbirliği yapacak.

Kız Kardeşim Projesi kapsamında yapılan bu işbirliği ile kadın girişimcilerin ve Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ortağı olan kadınların ticari faaliyetlerini güçlendirmeleri ve satış-pazarlama alanlarında rekabet yeteneklerinin artırmaları için eğitimler verilecek.

Program kapsamında, Türkiye genelindeki kadın çiftçiler ve tarımsal kalkınma kooperatif ortağı olan kadınlar olmak üzere bin kadın girişimci hedefleniyor. Bugüne kadar 100 bin kadına destek olan projede 2021 yılında 250 bin kadına ulaşılması hedefleniyor.



Projenin işbirliğine dair imza töreni, 9 Mart 2021 tarihinde Tarım ve Orman Bakanlığı’nda gerçekleştirildi. Tören, Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece ve Coca-Cola Türkiye Genel Müdürü Başak Karaca’nın katılımı ile yapıldı.



Coca-Cola Türkiye, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Habitat Derneği işbirliğiyle kadınların ekonomik hayata katılımını desteklemek amacıyla 2015 yılından bu yana yürütülen Kız Kardeşim Projesi, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sağladığı işbirliği desteği ile daha fazla kadın girişimciye ulaşacak.

Projenin sağlayacağı eğitimler ile kadın girişimcilerin ve Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ortağı olan kadınların ekonomik kalkınmada daha etkin rol almaları hedefleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece işbirliği ile ilgili değerlendirmesinde, “Çok önemli yeteneklere ve niteliklere sahip tarımda kadın girişimcilerin sayısının daha da artmasını istiyoruz. Bakanlık olarak desteklerimizle her zaman sizlerin yanınızda olduğumuz bilmenizi istiyoruz. Kamu kurum ve kuruluşların yanı sıra özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarımızın kırsalda yer alan kadınlara yönelik hazırladığı projelerin artması yönünde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Proje kapsamında imzaladığımız protokolün kadın çiftçilerimize yönelik verilecek eğitim ve destekler ile kadınlarımızın ekonomiye katkısını daha da artıracağız” diye konuştu.

"250 BİN KADINA DESTEK OLMAYI PLANLIYORUZ"



Coca-Cola Türkiye Genel Müdürü Başak Karaca, “Kız Kardeşim projesinin, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın sağladığı işbirliği ile yolculuğuna güçlenerek devam edecek. Tarım sektöründe emek veren kadınlara da ulaşma imkanı sunulacak bu iş birliğinden dolayı çok mutluyuz.

Projemizle; 15-55 yaş arasındaki kadınların gerekli bilgi-becerilerle donatılarak, ekonomik hayata katılımı konusunda güçlenmeleri için çalışıyoruz. Bugüne kadar 100 bine yakın kadına ulaştığımız projemizle 2021 yılı sonu itibariyle 250 bin kadının toplumsal ve ekonomik hayata katılımına destek olmayı hedefliyoruz. Yeni işbirlikleri ile daha fazla kadının hayatına dokunmaya, yerel kalkınmada aktif rol almalarını desteklemeyi sürdüreceğiz” dedi



EĞİTİM PROGRAMINI BAŞARI İLE TAMAMLAYAN KADINLARA SERTİFİKA VERİLECEK



Verilen bilgiye göre, Coca-Cola Türkiye ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında imzalanan protokolle Kız Kardeşim portalı üzerinden kadın çiftçilere ve Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri’ndeki kadınlara yönelik; temel finans, dijital pazarlama ve tasarım ile tarımsal eğitim programları düzenlenecek. Programı başarı ile tamamlayan kadınlara sertifika verilecek. Kız Kardeşim TIR’ı ile belirlenecek illerde yerinde eğitim programları düzenlenecek.

Mentor desteği ve kadın girişimcilerin katılımcılarla bir araya gelerek başarı hikayelerini anlattığı ‘İlham Buluşmaları’nın da kapsama alındığı iş birliği ile ayrıca, kadınların ürettiği ürünlerin dijital mecralarda yer almasına destek olunarak kadınların emekleri ekonomiye kazandırılacak. Ayrıca eğitimleri başarı ile tamamlayan kadın girişimcilere ödül verilmesi planlanıyor.