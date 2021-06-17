Kızılay'ın vekaletle kurban kesim bedeli 1050 lira

TÜRK Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, 2021 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içi ve yurt dışı için bin 50 lira olarak belirlendiğini açıkladı.



Kızılay'ın Sütlüce yerleşkesinde düzenlenen toplantıda konuşan Kınık, 2021 yılında yurtiçinde 52 bin 500 hisse, yurtdışında da yüz bin hisse kurban olmak üzere toplam 152 bin 500 hisse kurbanı ihtiyaç sahipleriyle buluşturmak istediklerini söyledi.

Kınık, "Türkiye dahil 21 ülkede 4 milyon 700 bin insana kurban paylarını ulaştırmayı hedefliyoruz. Yurtiçi kurban bedelimize zam yapmadık, yurtdışı kurban bedelimizi yurtiçi kurban bedelimize yükselttik. Yurtdışı bedeli 850 liradan bin 50 liraya yükseldi" dedi.





Talep çok olursa sadece yüzde 10'luk bir esneme şanslarının olduğunu belirten Kınık, "Dolayısıyla bağışçılarımızın elini biraz çabuk tutması gerekiyor" dedi.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde de Diyanet Vakfı vekalet yoluyla kurban kesim bedellerini açıklamış ve yurtiçinde 1.125 TL, yurtdışında ise 925 TL olarak duyurmuştu.