    • 2040 Türkiye Su Durumu Türkiye'nin Su Durumu
    • Marmara Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • Ege Yüksek Su Stresi Yüksek Su Stresi
    • Akdeniz Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • İç Anadolu Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • Karadeniz Su Stresi Su Stresi
    • Güneydoğu Anadolu Yüksek Su Stresi Yüksek Su Stresi
    • Doğu Anadolu Su Stresi Su Stresi

KKTC'de rekor elektrik zammı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde elektriğe yüzde 170 ila yüzde 400 arasında değişen oranlarda zam yapıldı. 4 kişilik bir ailenin ortalama elektrik faturası 3 katına çıktı.

Haberler - NTV Haber 05.04.2022 - 17:41

KKTC'de rekor elektrik zammı

2018 yılına kadar kâr eden devlete bağlı elektrik kurumu KIB-TEK pandemi nedeniyle ertelenen zamlar ve artan petrol fiyatları yüzünden son 48 yılın en büyük kriziyle karşılaştı.

Petrolle üretim yapan elektrik kurumunun yakıt borcu 2 milyar liraya yaklaştı. Mart ayı enflasyon rakamlarında rekor artış yüzde 229.18 ile elektrikte oldu.

Fiyat artışının yanı sıra KKTC'deki santrallerin ihtiyacı karşılayamaması nedeniyle yapılan elektrik kesintileri de halkın tepkisine neden oldu.

Binlerce kişinin katıldığı bir eylemle zamlar protesto edildi.

Başbakan Faiz Sucuoğlu zammın bakanlar kurulunda yeniden değerlendirileceğini belirtti.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

EKONOMİ HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...