KOBİ belgesi nedir, KOBİ vasfı belgesi nasıl alınır? (KOSGEB KOBİ belgesi alma ekranı)

KOBİ kapsamına girmek isteyen birçok işletme, KOBİ vasfı belgesinin nasıl alınacağını sorguluyor. KOBİ vasfı belgesi, bir işletmenin KOBİ kapsamında yer aldığını gösteren bir belgedir ve işletmenin KOBİ desteği alabilmesi için bu belgesi sahip olması gerekir. Peki, KOBİ vasfı belgesi nasıl alınır?
KOBİ VASFI BELGESİ NASIL ALINIR?
KOBİ vasfı belgesi yani kısaca KOBİ belgesi olarak da ifade edilen bu belgeye, E-Devlet üzerinden kolayca sahip olunabiliyor.
İşte KOBİ vasfı belgesini almak isteyen işletme sahipleri için adım adım talep ekranı;
- E-devlet üzerinden KOSGEB’e giriş yapın.
- Arama kısmına, “İşletme sınıfı ve KOBİ vasfını belirten belge talebi” yazın ve aratın.
- Kimlik bilgilerinizle giriş yaptığınızda, KOBİ belgesini alabilirsiniz.
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KOSGEB NEDİR?
KOSGEB 1990 yılında 3624 Sayılı Kanun ile İmalat Sanayi İşletmelerinin ekonomideki yerlerinin geliştirilmesi amacıyla kurulmuş bir kamu kuruluşudur.
KOSGEB’in 1990-2009 yılları arasında imalat sanayi KOBİ’lerine yönelik yapmış olduğu çalışmalar takdirle karşılanmış ve 2009 yılında imalat sanayi dışında yer alan sektörlerdeki KOBİ’lerin de geliştirilmesi görevi KOSGEB’e verilmiştir.
18 Eylül 2009 tarih ve 27353 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2009/15431 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, KOSGEB’in geliştirilmesinden sorumlu olduğu sektörler belirlenmiştir.
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