KOBİ'ler geç ödemelerden şikâyetçi

Geleneksel finansal kuruluşların kapsayamadığı kişilerin bankacılık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak ve onları finansal ekosistemin parçası haline getirmek amacıyla çalışan finansal teknoloji sektörü son yıllarda hızlı bir büyüme kaydetse de, küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) finansmana ve finansal hizmetlere erişimde yaşadığı zorluklar varlığını koruyor.

Accenture verileri, KOBİ’lerin finansman açığının 3,6 trilyon dolar olduğunu, bu rakamın önümüzdeki üç yılda 6 trilyon doları aşacağını gösteriyor.



Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan Vepara CEO’su Volkan Üstün, “Bir yanda artan pazar rekabetinde yeni segmentlerle başarıya koşmak isteyen fintekler, diğer yanda finansmana erişim güçlüğü yaşayan KOBİ'ler var. İki tarafın birleşmesi, küresel ekonomi için büyük değer yaratacak” dedi.



KOBİ'LERİN ÜÇTE İKİSİ, GEÇ ÖDEMELERDEN ETKİLENİYOR



Birleşik Krallık’ta yürütülen bir araştırma, KOBİ’leri en çok etkileyen unsurlardan birinin, tedarik zinciri sorunlarının yanı sıra aldıkları geç ödemeler olduğunu, KOBİ’lerin üçte ikisinin geç ödemelerden etkilendiğini ortaya koyuyor. KOBİ denince akla yalnızca B2C hizmet veren işletmelerin ve krediye erişim güçlüklerinin gelmemesi gerektiğini belirten Volkan Üstün, “Gerek farklı işletmelere, gerek de son kullanıcıya satış yapan işletmeler, yalnızca kredi ve KOBİ finansmanına erişememekten değil, geç ödeme probleminden de muzdarip” dedi.

