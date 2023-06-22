KOBİ'ler geç ödemelerden şikâyetçi

Geleneksel finansal kuruluşların kapsayamadığı kişilerin bankacılık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak ve onları finansal ekosistemin parçası haline getirmek amacıyla çalışan finansal teknoloji sektörü son yıllarda hızlı bir büyüme kaydetse de, küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) finansmana ve finansal hizmetlere erişimde yaşadığı zorluklar varlığını koruyor.
Accenture verileri, KOBİ’lerin finansman açığının 3,6 trilyon dolar olduğunu, bu rakamın önümüzdeki üç yılda 6 trilyon doları aşacağını gösteriyor.
Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan Vepara CEO’su Volkan Üstün, “Bir yanda artan pazar rekabetinde yeni segmentlerle başarıya koşmak isteyen fintekler, diğer yanda finansmana erişim güçlüğü yaşayan KOBİ'ler var. İki tarafın birleşmesi, küresel ekonomi için büyük değer yaratacak” dedi.
KOBİ'LERİN ÜÇTE İKİSİ, GEÇ ÖDEMELERDEN ETKİLENİYOR
Birleşik Krallık’ta yürütülen bir araştırma, KOBİ’leri en çok etkileyen unsurlardan birinin, tedarik zinciri sorunlarının yanı sıra aldıkları geç ödemeler olduğunu, KOBİ’lerin üçte ikisinin geç ödemelerden etkilendiğini ortaya koyuyor. KOBİ denince akla yalnızca B2C hizmet veren işletmelerin ve krediye erişim güçlüklerinin gelmemesi gerektiğini belirten Volkan Üstün, “Gerek farklı işletmelere, gerek de son kullanıcıya satış yapan işletmeler, yalnızca kredi ve KOBİ finansmanına erişememekten değil, geç ödeme probleminden de muzdarip” dedi.
Dijital ekonominin ve değişen ödeme alışkanlıklarının gereği olarak, KOBİ’lerin dijital ödeme yetkinlikleri kazanması gerektiğine dikkat çeken Vepara CEO’su, “Online ödeme dediğimizde de aklımıza başta Sanal POS olmak üzere bu çözüm üzerine inşa edilen link ile ödeme alma, abonelik yönetimi ve toplu para gönderimi gibi çözümler geliyor. Önümüzdeki yıllarda finansman sorunlarının derinleşeceği de düşünüldüğünde, değişen trendlere ayak uyduramayan ve dijital yetkinlikler kazanamayan KOBİ’lerin kârlılık ve cirolarının önümüzdeki yıllarda azalması mümkün görünüyor” ifadelerini kullandı.
“KOBİ’LER FİNANSAL TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ İÇİN GÜÇLÜ BİR BÜYÜME DİKEYİ”
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) verilerinin dünya çapında kurulu işletmelerin %99’unun KOBİ olduğunu gösterdiğini hatırlatan Volkan Üstün, “Fintek sektörü öncelikle bankacılık hizmetlerine erişemeyen bireysel kullanıcıları hedefledi ve buradaki pazar yıllar içinde olgunlaştı. Öyle ki bankalar dahi kendi neobank’lerini yani yeni nesil bankacılık sistemlerini ve finansal uygulamalarını üretmeye başladı. Bu dönüşümü şimdi de KOBİ dikeyinde başlatmak gerekiyor. Alt kırılımları her geçen yıl çeşitlenen finansal teknoloji şirketleri, ödemelerden finansmana, KOBİ'lerin pek çok ihtiyacına çözüm olabilecek çevikliğe sahip. Bu durum, KOBİ segmentinin fintek şirketleri için de güçlü bir büyüme potansiyeli taşıdığına işaret ediyor" diye konuştu.
“KOBİ’LERİN DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜNE HIZ VERİYORUZ"
Küçük ve orta ölçekli işletmelerde dijitalleşmenin niş, faaliyet alanı, sektör fark etmeksizin ön koşula dönüştüğüne dikkat çeken Vepara CEO’su Volkan Üstün, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:
“2020'de kurulan ve 2022 itibarıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yetkilendirilen bir elektronik para ve ödeme hizmetleri kuruluşu olarak, KOBİ segmentini ve KOBİ'lerin finansmana erişimini önemsiyoruz. Sanal POS, link ile ödeme alma, abonelik yönetimi, toplu para gönderimi, dijital cüzdan, ön ödemeli kart, sanal IBAN ve daha fazlasını tek bir çatı altında birleştiren 360 derece ödeme çözümlerimizle KOBİ’lerin dönüşen ekonomiye hazırlanmasını sağlıyor, ödemeler ve finansal hizmetlere erişim bağlamında KOBİ’lerin dijital dönüşümüne hız veriyoruz.”
- Etiketler :
- Haberler -
- Teknoloji
- Ekonomi
- B2press-4