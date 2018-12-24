Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere (KOBİ) Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortasına ilişkin tarife ve talimatları içeren tebliğ yayımlandı.

Tebliğe göre alacak sigortasından en az 2 yıl faaliyette olan ve olağandışı riskler yönetim merkezi tarafından belirlenen risk değerlendirme kriterlerini sağlayan KOBİ'ler yararlanabilecek.

Vadeli satışlardan elde edilen 10 milyon liraya kadar ciro için net primin 10 katına, 10 milyon lira ile 25 milyon lira arasındaki ciro için net primin 15 katına kadar teminat sağlanacak.

Düzenleme 1 Ocak'tan itibaren yürülüğe girecek.

