Koç Holding CEO'su Çakıroğlu: Küresel normlar haksız ticareti önler

TÜSİAD ile B20 İtalya Dönem Başkanlığı ortaklığında gerçekleştirilen etkinlik, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, B20 Başkanı Emma Marcegaglia ve Türkiye G20 Sherpa’sı Naci Kaya'nın konuşmalarıyla başladı.



Etkinlikte B20’nin Ticaret ve Yatırım; İstihdam ve Eğitim; Enerji ve Kaynak Verimliliği ile Dijital Dönüşüm Görev Güçleri’nin politika önerileri ele alındı. Ayrıca B20 Uluslararası Danışma Kurulu’nun öncelikli alanı olan iklim değişikliği ile mücadele ve kadının güçlenmesi konuları Türkiye ve İtalya’dan Görev Güçleri temsilcileri ile birlikte değerlendirildi.

Etkinlikte, B20 Ticaret ve Yatırım Görev Gücü Eş Başkanı ve Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, sene boyunca yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi paylaşımında bulundu.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Çakıroğlu, dijital ve yeşil dönüşüm yarışının liderlerinin yarının kazananları olacağını vurgulayarak, 'Dünyamızı ekonomik, ekolojik, siyasi ve toplumsal olarak önemli değişimlere zorlayan dinamikler, büyük riskler kadar tarihi fırsatlar da içeriyor. Küresel büyüme vizyonuyla hareket eden Koç Topluluğu olarak, küresel sorunların aşılmasında, küresel çözümün parçası olma sorumluluğumuzun farkındayız" dedi.



B20 Ticaret ve Yatırım Görev Gücü’nün G20 hükümetlerine sunacağı politika önerilerini paylaşan Çakıroğlu, şunları söyledi;



"İş dünyasının küresel oyun alanı ikiz dönüşümle, yani yeşil ve dijital dönüşüm dinamikleriyle yeniden şekilleniyor. Bu dinamiklere cevap verecek yetkinlikleri hızla edinmek ve uygun iş modellerini geliştirmek için şirketler arasında küresel bir yarış var. Yarışın liderleri yarının kazananları olacak. Takipçiler bir ihtimal hayatta kalabilir ama ayak direyenler için bir gelecek yok.

"ULUSLARARASI VERİ TRANSFERİ İÇİN GEREKSİZ ENGELLER KALDIRILMALI"



Malların sınırlar arasında serbestçe dolaştığı ortamda yeni ekonominin temel değeri olan verinin de küresel değer yaratma potansiyeli sebebiyle, paylaşılmasının önünü açacak yöntemlerin bulunmasına ihtiyaç var. Bu sebeple uluslararası veri transferleri için gereksiz engelleri kaldıracak G20 düzenleme çerçevesinin gerekli olduğunu düşünüyoruz.

Koç Topluluğu olarak, B20’nin bu seneki politika önerileri arasına kısaca ESG olarak da adlandırılan sürdürülebilirlik odaklı çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim raporlamalarında standartlaşma önceliğinin de girmesini sağladık.

Avrupa Birliği'nin sınırda karbon düzenlemesi gibi ticaretle doğrudan ilgili önlemlerini de dikkate alırsak, ESG odağında bu gibi küresel normların tesisi, gelecekte haksız ticari uygulamaların da önüne geçebilecektir. Böylesi bir standartlaşma, yeşil dönüşüm odaklı yatırımları da teşvik edecektir."