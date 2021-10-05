"Koçluk yeteneğine sahip liderler kurum kültürüne değer katıyor"

Pandeminin getirdiği uzaktan ve hibrit çalışma modelleri, kurum kültürünün yeni ekip üyelerine aktarılmasını şirketlerin önemli bir gündem maddesi haline getirdi.

PwC tarafından 40'tan fazla ülkede 3 bin 200 liderin katılımıyla gerçekleştirilen Küresel Kültür Araştırması 2021, güçlü kurum kültürüne sahip şirketlerin, pandemiye rağmen başarı basamaklarını hızla tırmandıklarını gösteriyor.

Araştırmaya göre, liderlerin yüzde 81'i kurum kültürünün rekabet avantajı sağladığı görüşünde birleşirken, yüzde 72'si ise kurum kültürünün gelişim ve dönüşüm yolculuğunda liderlerin büyük rolü olduğunu düşünüyor.

Güçlü kurum kültürüne sahip şirketlerin krizlerde performanslarını korumayı başarabildiğine ve gerektiğinde hızla hedef değiştirebildiğine dikkat çeken MCC (Master Certified Coach) Fatih Elibol, "Kurum kültürünün oluşmasında ve zamanın şartlarına uygun olarak geliştirilmesinde liderlerin payı büyük. Liderlerin koçluk yeteneğine sahip olması, kurum kültürüne büyük değer kazandırıyor" dedi.



GELECEĞE YATIRIM İÇİN LİDERLİK YETKİNLİĞİ ARANIYOR



Geleceğe yatırıma odaklanan şirketlerin liderlik yeteneğine sahip yöneticiler aradığını belirten Lider Koçu Elibol, koçluk eğitiminin yöneticilere güçlü ve kalıcı bir liderlik yetkinliği kazandırdığını ifade etti. Elibol, konuya ilişkin şu açıklamada bulundu: "Şirketler yetkilendirme sürecinde kısa, orta ve uzun vadede bir atama yapmadan önce, çalışanlarına koçluk eğitimi aldırıyor. Günümüzde İK yatırımlarına kariyer planlama ve geliştirmeyi de ekleyen şirketler, koçluk eğitimine odaklanıyor."

Koçluk yetkinliklerinin liderlerin her alanda en yüksek başarıya ulaşmalarında etkili ve güçlü bir anahtar görevi gördüğüne dikkat çeken Elibol, "Koçluk, yöneticilerde var olan sonsuz potansiyeli ortaya koyarak, en iyi performansla en iyi ve en yeni versiyonda yeni bir kimlik yaratan profesyonel bir araçtır. Yöneticiler çıktıkları koçluk yolculuğunda kendilerinden başlayarak takımlarında geniş bir etki alanı oluşturmayı başarabilirler” diye konuştu.



MCC (Master Certified Coach) Fatih Elibol

KURUMLARI ÇEVİKLEŞTİRİYOR



Koçluk yeteneğine sahip liderlerin kurumları çevikleştirdiğine dikkat çeken Fatih Elibol, "Koçluk eğitimiyle takım üyelerinin güçlü yönlerini ortaya çıkarma, ortak vizyon-misyon geliştirme, mesai saatleri içindeki verimliği ve motivasyonu artırma gibi konularda yeterli donanıma sahip olan liderler, etkili bir takım çalışması yaratabilir.

Saha yönetimine hakim olan liderler, doğru kişileri doğru alanlarda görevlendirerek verimli bir takım çalışması sağlayabilir. Liderlerin koçluk yetkinliğine sahip olması, tüm takım çalışmalarında hızlı ve kalıcı başarılar yaratır” dedi.



İYİ TAKIM YÖNETİMİNE İHTİYAÇ VAR



Koçluk eğitiminin iş hayatının giderek artan dinamizmiyle oluşan olağanüstü koşullar karşısında liderlerin inisiyatif almasını kolaylaştırdığına değinen Elibol, "Paylaşımcı ve işbirlikçi kurumlar için takım koçluğu kaçınılmaz bir hal aldı. 82 saatten oluşan Yeni Nesil Hibrit TA ile Takım Koçluğu Sertifika Programımızla liderlerin yetkinliklerini geliştirmek, performanslarını artırarak iş hayatının yeni gelişen dinamikleri karşısında takımlarını en iyi şekilde yönetebilmelerine ilişkin yol haritası sunuyoruz. Eğitim programı ile liderleri önce kendilerine, ardından takımlarına koçluk yapabilmelerini sağlıyoruz" dedi.

