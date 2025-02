Kod yazmak artık daha kolay: Google ücretsiz AI yardım aracını tanıttı

Google, kod yazma süreçlerinde yardımcı olmak amacıyla geliştirilen ücretsiz bir AI kod yardımcısı olan Gemini Code Assist'i duyurdu. Bu yenilikçi araç, programcıların doğal dilde konuşarak kod tabanlarına erişip düzenlemelerine olanak tanıyor.



Gemini Code Assist, popüler kodlama ortamlarıyla entegre olabiliyor ve birçok programlama dilini destekliyor. Ücretsiz sürüm, ayda 180.000 kod tamamlama ve günde 240 sohbet isteği sunarak geliştiricilere geniş bir kullanım sınırı sağlıyor. Bu, Gemini Code Assist’in benzer hizmetler sunan diğer yapay zeka kod yardımcılarından yaklaşık 4 kat fazla kapasite sunduğu anlamına geliyor.



HANGİ PROGRAMLAMA DİLLERİNİ KAPSIYOR?



Gemini Code Assist, popüler programlama dillerinin çoğunu destekliyor. Bunlar arasında Bash, C, C++, C#, Dart, Go, GoogleSQL, Java, JavaScript, Kotlin, Lua, MatLab, PHP, Python, R, Ruby, Rust, Scala, SQL, Swift, TypeScript ve YAML bulunmakta.



NASIL ÇALIŞIYOR?



Doğal dil kullanarak yapay zekadan kodlama konusunda yardım alabileceğiniz Gemini Code Assist, kod tabanlarına erişebiliyor ve bunları düzenleyebiliyor.



Kısaca özetlemek gerekirse, verdiğiniz komut sonucu AI modeli kodlarınızdaki hataları düzeltebilir, kod bölümlerini tamamlayabilir veya kod tabanının mantıklı olmayan kısımlarını analiz edip açıklayabilir.



YENİ ARAÇLAR DA YOLDA

Google, bir yıla yakındır işletmelere sattığı Gemini Code Assist’i yeni özelliklerle donatmaya hazırlanıyor. Kodlama asistanının yakında GitLab, GitHub ve Google Docs ile entegre edileceği açıklandı.



DOĞAL DİL KULLANARAK PROGRAMLAMA NASIL YAPILIR?



Yapay zeka tabanlı kod asistanları ve dil modellerinin gelişmesi sayesinde, doğal dil ile kodlama yapma imkanı doğdu. Bu asistanlar, doğal dilde verilen komutları anlar ve onlara uygun şekilde kod üretir.



GitHub Copilot, Codex veya Gemini Code Assist gibi asistanlara “C++ dilinde bir hesap makinesi programı yaz” komutu verildiğinde yapay zeka buna uygun kodu üretebilir. Program için gerekli fonksiyonları ve kullanıcı arayüzünü oluşturabilir.



Bu asistanlar aynı zamanda üretilen kodun düzenlenmesi, optimizasyonu, hatta test ve hata ayıklama süreçlerinde de geliştiricilere destek sağlar.