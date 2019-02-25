İstanbul Havalimanı inşası ve 25 yıl boyunca işletmesini üstlenen İGA İşletmesi A.Ş ortaklarından Kolin inşaat yüzde 20'lik hissesini devrediyor.



Kolin İnşaat İGA Havalimanı İşletmesi'ndeki hisselerinin devri için Rekabet Kurulu'na başvurdu.

Kolin İnşaat, İGA'daki hisselerinin devri için şirketin ortaklarıyla görüşme içinde olduğunu ocak ayında duyurmuştu.



5 ORTAKLI ŞİRKET



İGA Havalimanı ortaklığında Cengiz İnşaat San. ve Tic. AŞ, Mapa İnşaat ve Tic. AŞ, Liman İnşaat San. ve Tic. AŞ, Kolin İnşaat Tur. San. ve AŞ ve Kalyon Havacılık ve İnşaat AŞ'nin yüzde 20'şer pay sahibi olarak yer alıyor.

İGA, temmuz ayında 1.79 milyar liralık artırıma gitmiş, ardından aralık ayında da sermayesini yüzde 1.1 milyar lira yani 18 oranında artırarak 7.4 milyar liraya yükseltmişti. Şirketin sermayesi böylece iki artırımla yüzde 66 yükselmişti.

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