Kolonya ve dezenfektan üretimine vergi desteği

Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını dolayısıyla talep artışı yaşanan kolonya ve dezenfektan üretimini desteklemek için gümrük vergisinde düzenleme yapıldı.



Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülecek İthalat Rejimi Kararına Ek Karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.



Kararla "Nihai Kullanım Mevzuatı Kapsamında İndirimli Gümrük Vergisi Uygulanacak Tarım Ürünleri Listesi"ne dökme etil alkol eklendi.

DÖKME ETİL ALKOLDEKİ YÜZDE 10 GÜMRÜK VERGİSİ KALDIRILDI



Böylece, kolonya ve dezenfektan üretiminde kullanılmak üzere ithal edilen dökme etil alkoldeki yüzde 10 gümrük vergisi kaldırıldı.

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