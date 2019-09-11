Türk iklimlendirme sektörü yurt dışında büyüme ivmesini sürdürüyor. Küresel büyüme stratejisiyle yurt dışı pazarlara odaklanan Baymak da sekiz ayda ihracatını yüzde 50 artırmayı başardı. Büyümesinin temeline ihracatı koyan ve başta Özbekistan, Rusya, Fransa ve Almanya olmak üzere yeni pazarlarda yeni fırsatları yakalayan şirketin hedefi, dünya iklimlendirme pazarında ilk 10 markadan biri olmak.



İkinci yarıda da aynı ivmeye devam



Isıtma dünyasının merkezinin artık sadece Avrupa’dan ibaret olmadığını vurgulayan Baymak CEO’su Ender Çolak, “Global ekonomik konjonktür, E7 ülkelerinin 2050’de açık ara dünya ekonomisinin liderleri olacağını gösteriyor. Biz de rotamızı ihracata çevirdik. İhracat ciromuzu sekiz ay içinde hedeflerimizin çok üstünde, yüzde 50 oranında artırdık. İkinci yarıda da aynı büyüme ivmesinin devam edeceğini öngörüyoruz” diye konuştu.



Rusya’da satışlar 4 kat arttı

Ender Çolak, Baymak CEO

Çolak sözlerini şöyle sürdürdü: “2019’un ilk aylarında ihracatımız özellikle Özbekistan, Rusya, Fransa belirgin bir artış gösterdi. Özellikle Rusya’da kombi satışlarımızda patlama yaşandı. Burada satışlarımız adetsel olarak 4 kat arttı.

En radikal büyüme yaşadığımız ülkelerden biri ise Fransa oldu. Burada adetsel olarak katı yakıtlı kazanların satış adedini 2.5 katına çıkararak yüzde 24 oranında bir büyüme gerçekleştirdik. Öte yandan Fransa hükümetinin çevre politikası çerçevesinde başlattığı eski kazanların yerine ‘Bio Mass kazan’ dediğimiz çevreci kazanlar projesine de kazan tedarik ediyoruz. Toplam 100 bin adet kazanı kapsayan bu proje 2022’e kadar devam edecek. Özbekistan’da ise 10 bin konutluk çok büyük projeye Baymak kombi veriyoruz. Dolayısıyla ikinci yarıda projeler kapsamında çok ciddi bir ivme yaşayacağız. ”



Almanya ve Fransa’nın boyler ihtiyacı ve kazan tedariğinin Baymak tarafından sağlandığına dikkat çeken Çolak, “Rusya başta olmak üzere Doğu bloğu ülkelerindeki kombi üretimlerinin bir kısmını Tepeören fabrikamızda üretmeye başladık. Ayrıca ABD’nin boyler üretimi de Baymak tarafından karşılanıyor” bilgisini verdi ve ekledi: “Hedef pazarları arasında Avrasya, Doğu Avrupa ve Balkan ülkeleri de önemli yer tutuyor.”



Rota Avrasya’ya kayıyor



Mayıs ayı itibarıyla Turquality Marka Destek Programı’na katıldıklarını hatırlatan Ender Çolak, “Turquality Marka Destek programı ile Türki Cumhuriyetler, Doğu ve Güneydoğu Avrupa’da, ikinci aşamada ise ABD ve Latin Amerika ülkelerinde faaliyetlerimizi artırmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı. Baymak’ın radarındaki bir diğer önemli bölge ise Avrasya… Özbekistan, Azerbaycan ve Gürcistan pazarları Baymak için önemli büyüme ve yeni fırsatlar anlamına geliyor. Çolak, özellikle Özbekistan’da alınan yeni toplu konut projesinin Baymak’ın ihracat hedefleri açısından çok önemli bir konumda olduğunu dile getirdi. Özbekistan’da vatandaşların temel konut ihtiyaçlarını karşılama, şehirleştirme, ekonomik anlamda yetersiz insanlara yardımda bulunma amacını taşıyan proje, Baymak’ın bölgede ihracat rakamlarına da şimdiden olumlu yansımış durumda.

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