Konaklama tesislerinde geceleme hizmetlerindeki KDV indirimi 1 ay uzatıldı

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.



Karara göre, konaklama tesislerinde geceleme hizmetlerindeki yüzde 1'lik indirimli KDV oranı uygulaması 30 Haziran 2021'e kadar geçerli olacak.



Daha önce geceleme hizmetlerinde KDV oranları 31 Mayıs 2021'e kadar yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülmüştü.



Cumhurbaşkanı Kararı, 1 Haziran itibarıyla yürürlüğe girecek.