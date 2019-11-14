Konaklama vergisinde yüzde 2'ye dönüş

Sektörün, doğrudan fiyatlara yansıyacağı için turizmi olumsuz etkileyebileceği itirazında bulunduğu konaklama vergisinde değişikliğe gidiliyor.

Hürriyet gazetesinin haberine göre, mevcut teklifte kademeli olması öngörülen bu verginin ilk haline döneceği yani fiyat üzerinden yüzde 2 olarak hesaplanması planlanıyor.

Teklifin ilk halinde de konaklama vergisi yüzde 2 olarak öngörülürken, Cumhurbaşkanının bu oranı 3 katına kadar artırmaya ya da yüzde 1'e kadar indirmeye, konaklama tesisinin türüne, sınıfına ve bulunduğu yere göre farklılaştırmaya yatkili olması öneriilmişti.



Teklifin Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmelerinde bu maddede değişikliğe gidilerek, konaklama vergisi konaklama tesisinin türüne göre farklılaştırılmış, komisyondaki değişiklikle konaklama vergisinin 5 yıldızlı otel ve tatil köylerinde kişi başına gecelik 18 TL, 4 yıldızlı otel ve tatil köylerinde 12 TL, 3 yıldızlı otel ve belediye belgeli 9 TL, 2 ve 1 yıldızlı otel, pansiyon, model, apart otel ve kampinglerde 6 TL, butik otel ve özel konaklama tesislerinde 18 TL, diğerlerinde de 6 TL olarak uygulanması öngörülmüştü.

Sektörün itirazlarını da dikkate alan AK Parti yönetimi, Meclis Genel Kurulu'ndaki görüşmeleri dün başlayan teklifte konaklama vergisini önergeyle teklifin ilk halindeki gibi yüzde 2'ye çekmeyi düşünüyor.