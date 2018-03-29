Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, İstanbul'da 9. Enerji Verimliliği Forum ve Fuarı açılışında konuştu.

Albayrak'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Ticaret savaşlarını yakından takip ediyoruz öyle değil mi? Daha rekabetçi özel sektöre kavuşma hedeflerimizden bir tanesi olmalı. Sanayimize dağıtım şirketlerimize ciddi anlamda iş düşüyor. Geldik 15 dakika konuştuk gittik hadi hayırlı olsun enerji de verimli oldu. Aksiyon almadan olmaz. İstediğimiz bir program olsun için bu adımları atalım istiyoruz. Bu çerçevedeki alanlardan bir tanesi konutlardaki dönüşüm. Konut dönüşümü ile yaklaşık 10 milyar dolarlık tasarruf potansiyelinden bahsediyoruz. Bu ekosistemin merkezinde konutu oturttuğumuz çok büyük bir potansiyel var. Koordinasyonda bakanlığımızın olduğu enerji verimliliğinin olduğu firmalar Enerji Verimliliği Danışmanlık (EVD) firmalarımızın artık bir dönüşüme girmesi lazım.

Ulaştırmada ciddi potansiyel var toplu taşımayla ilgili... Yerel yönetimler ciddi bir potansiyeli ortaya koyuyor. ISO 50001'in de şart koşularak takip edildiği bir yol haritasını sıkı bir şekilde ortaya koyacağız.''