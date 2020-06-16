Konut fiyat endeksi "düşük faiz" desteği ile yükseldi

TCMB tarafından nisan ayına ilişkin konut fiyat endeksi (KFE) açıklandı. Bankadan yapılan açıklamaya göre 2020 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1.7 oranında artan KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 16.7 artarken reel artış oranı yüzde 5.2 oldu. İstanbul'da konut fiyatı yüzde 13.1 yükselirken 2 yıl sonra ilk kez enflasyonun üzerinde getiri sağladı.

Anadolu Ajansı 16.06.2020 - 15:03

Konut fiyat endeksi "düşük faiz" desteği ile yükseldi

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Nisan 2020 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı.

Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,7 yükselen KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 5,2 artış kaydetti.

Konut fiyatlarındaki bu yükseliş kamu bankaları öncülüğünde faizlerde meydana gelen düşüşlerden destek buldu.

Türkiye'deki konutların gözlemlenebilen özelliklerinin zaman içinde kontrol edilerek kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE (2017=100), Nisan 2020'de bir önceki aya göre yüzde 1,7 artarak 127,5 seviyesinde gerçekleşti.

Üç büyük ilin konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2020 yılı nisan ayında bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 1,7, 1,9 ve 1 artış gözlendi. Endeks değerleri 2019'un aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 13,1, 16,1 ve 17,9 artış gösterdi.

Böylelikle İstanbul'da konut fiyatları 2 yıl sonra ilk kez enflasyonun üzerinde reel getiri sağladı.

TÜİK'in son açıkladığı yıllık enflasyon yüzde 11.39 olurken, nisan ayı enflasyonu ise yüzde 10.94 olarak gerçekleşmişti.

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