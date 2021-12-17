Konut fiyatlarında rekor: Geçen seneye göre yüzde 40 arttı

Konut fiyatlarında ekim ayında rekor artış yaşandı. Merkez Bankası'nın verilerine göre konut fiyat endeksi (KFE), ekimde önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 40 artarak rekor kırdı.

Haberler - Anadolu Ajansı 17.12.2021 - 09:48

Konut fiyatlarında rekor: Geçen seneye göre yüzde 40 arttı

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Ekim 2021 dönemine ilişkin   Endeksi verileri açıklandı.

Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan (KFE) (2017=100), ekimde bir önceki aya göre yüzde 5,5 artarak 209,9 seviyesinde gerçekleşti.

Konut Fiyat Endeksi, ekimde 2020'nin aynı ayına göre yüzde 40 artarken, bu dönemde reel yükseliş yüzde 16,8 oldu.

Üç büyük il için konut fiyat endeksi değişimine bakıldığında, ekimde bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 7,1, 5,8 ve 5,7'lik artış görüldü.

Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre ise İstanbul'da yüzde 38,7, Ankara'da yüzde 36,1 ve İzmir'de 40,2 yükseldi.

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