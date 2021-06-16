Konut fiyatlarında yükseliş sürüyor

Konut fiyatlarında artış eğilimi nisan ayında da devam etti. Konut Fiyat Endeksi, nisanda bir önceki aya göre yüzde 2, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 32,4 arttı.

Anadolu Ajansı 16.06.2021 - 15:59

Konut fiyatlarında yükseliş sürüyor

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Nisan 2021 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı.

Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE (2017=100), nisanda bir önceki aya göre yüzde 2 artarak 168,8 seviyesinde gerçekleşti.

Konut Fiyat Endeksi, 2020'nin aynı ayına göre yüzde 32,4 artarken, bu dönemde reel yükseliş yüzde 13 oldu.

Üç büyük il için konut fiyat endeksi değişimine bakıldığında, nisanda bir önceki aya göre İstanbul ve Ankara'da yüzde 1,5'lik, İzmir'de yüzde 1,4'lük artış kaydedildiği görüldü.

Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre ise İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 28,6, yüzde 29,8 ve yüzde 34,3 yükseldi.

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