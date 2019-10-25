Resmi gazete'de yayımlanan değişiklik yönetmeliğine göre, konut hesabı için halen ayda 388 lira olan asgari ödeme tutarı her yılın başında yeniden değerleme oranında artırılacak. Katılımcılar, hesaptan en fazla iki kez çekim hakkı kullanacak.

Daha önce Türk Lirası cinsinden mevduat veya katılım fonu olarak açılabilen konut hesabı artık, "cari hesap" olarak da açılabilecek. Yönetmelikle, "katılımcı birden fazla konut hesabı açtıramaz" ifadesi de "birden fazla aktif konut hesabı açılamaz" şeklinde değiştirildi.

Değişikliğe göre, konut hesabına uygulanan faiz oranı, dönem başlarında katılımcının talebi üstüne yeniden belirlenecek.

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