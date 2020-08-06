Konut kredisi faizi arttı (Kamu bankaları ikinci el konut faiz oranını yüzde 0,87 yaptı)

Kamu bankalarının başlattığı avantajlı konut kredisi paketi kapsamında ikinci el konutlar için uygulanan faiz oranı, yeniden arttırıldı. İkinci el konutlara sağlanan kredinin faizi, yüzde 0,87'ye yükseldi. Ayrıca kamu bankaları, yeni bir kararla, konut kredilerinde 12 ay geri ödemesiz uygulamayı sıfır konutlar için de kaldırdı.

NTV Haber 06.08.2020 - 12:08 | Son Güncelleme : 06.08.2020 - 12:12

Konut kredisi faizi arttı (Kamu bankaları ikinci el konut faiz oranını yüzde 0,87 yaptı)

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Kamu bankaları, 2 Haziran'da başlayan avantajlı konut kredisi paketiyle sıfır konutlara yüzde 0,64, ikinci el konutlara ise yüzde 0,74 faiz oranıyla kredi veriyordu.

Kampanya kapsamında konut kredileri, 12 ay geri ödemesiz olarak veriliyordu.

Üç hafta önce alınan kararla ikinci el konutlar için sağlanan kredilerde faiz oranı yüzde 0,79'a çıkarıldı ve 12 ay ödemesiz uygulama kaldırıldı. Vade de 15 yıldan 10 yıla çekildi.

Kamu bankaları, yeni bir kararla, konut kredilerinde 12 ay geri ödemesiz uygulamayı sıfır konutlar için de kaldırdı.

Sıfır konutlarda kredi faiz oranı yüzde 0,64 ve vade 15 yıl olarak korundu.

Ancak ikinci el konutlar için sağlanan kredinin faizi ikinci kez arttırılarak yüzde 0,87'ye çıkarıldı.

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