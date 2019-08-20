Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temmuz ayı konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre; yurt genelinde konut satışları temmuz ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17,5 oranında azalarak 102 bin 236 oldu.

Konut satışlarında, İstanbul 17 bin 276 konut satışı ve yüzde 16,9 ile en yüksek paya sahip oldu.

Satış sayılarına göre İstanbul'u, 9 bin 491 konut satışı ve yüzde 9,3 pay ile Ankara, 5 bin 576 konut satışı ve yüzde 5,5 pay ile İzmir izledi.

EN DÜŞÜK SATIŞ ARDAHAN'DA

Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 10 konut ile Ardahan, 15 konut ile Hakkari ve 66 konut ile Şırnak oldu.

YABANCIYA SATIŞTA ARTIŞ

Aynı dönemde yabancıya konut satışlarında ise yüzde 46,7'lik bir artış yaşandı. Yabancılar temmuzda toplam 4 bin 192 konut satın aldı. 1903 konutla İstanbul yabancıların en çok konut satın aldığı il oldu. İstanbul'u sırasıyla 764 konut satışı ile Antalya, 249 konut satışı ile Ankara, 217 konut satışı ile Bursa ve 177 konut satışı ile Yalova izledi.



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